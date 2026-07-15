Anzeige
Mehr »
Mittwoch, 15.07.2026 - Börsentäglich über 12.000 News
Warum sollte ein $1-Mrd.-Uranriese 15,6 % an einem Explorer zu 0,10 CAD kaufen?
Anzeige

Indizes
Kurs
%		News
24 h / 7 T		Aufrufe
7 Tage

Aktien
Kurs
%		News
24 h / 7 T		Aufrufe
7 Tage

Xetra-Orderbuch

Fonds
Kurs
%

Devisen
Kurs
%

Rohstoffe
Kurs
%

Themen
Kurs
%

Erweiterte Suche

WKN: A14R7U | ISIN: US70450Y1038 | Ticker-Symbol: 2PP
Tradegate
15.07.26 | 15:42
47,510 Euro
+14,52 % +6,025
Branche
Finanzdienstleistungen
Aktienmarkt
S&P 500
NASDAQ-100
1-Jahres-Chart
PAYPAL HOLDINGS INC Chart 1 Jahr
5-Tage-Chart
PAYPAL HOLDINGS INC 5-Tage-Chart
RealtimeGeldBriefZeit
47,45547,52515:43
47,43047,53015:43
Markus Weingran
15.07.2026 15:27 Uhr
218 Leser
Artikel bewerten:
(0)

Space-Aktien: Meine Top 5: PayPal: Kursexplosion, ASML: Starke Zahlen und SAP leidet unter IBM-Warnung

Das kam überraschend: IBM verfehlt die Umsatzprognose. Die Begründung dafür zog aber auch die SAP-Aktie in den Keller und steigerte die Angst bei Software-Aktien. Wie sollten Anleger jetzt handeln?Space-Aktien: So sind Anleger gut positioniert Der Börsenstart von SpaceX hat die Branche nicht wie erhofft beflügelt. Er hat eine handfeste Diskussion über die hohe Bewertung von Weltraum-Aktien losgetreten und die hat unterm Strich allen Aktien aus der Branche geschadet. Jetzt sieht es nach einer Bodenbildung bei vielen Aktien aus. Wir haben mal geschaut, wie sich Anleger jetzt aufstellen sollten. PayPal-Aktie: Startet jetzt ein Milliardenpoker um den Konzern Der Kursverfall beim …

Den vollständigen Artikel lesen ...

© 2026 Markus Weingran
SpaceX-Hype zu teuer – Diese 5 Aktien bieten bessere Chancen
Raumfahrt-Aktien gehören aktuell zu den heißesten Wetten an den Börsen. Spätestens mit dem spektakulären Börsengang von SpaceX ist der Sektor endgültig im Fokus der Anleger angekommen. Fantasien rund um Satellitenkommunikation, Rechenzentren im All und neue Geschäftsmodelle treiben die Kurse immer weiter nach oben.

Doch während die Begeisterung steigt, werden auch die Risiken größer. Viele Space-Start-ups sind inzwischen extrem hoch bewertet, arbeiten noch nicht profitabel und hängen stark von stetigem Kapitalzufluss ab. Schon kleine Rückschläge könnten die ambitionierten Wachstumspläne ins Wanken bringen.

Für Anleger, die vom Boom der Raumfahrt profitieren wollen, lohnt sich daher ein Perspektivwechsel. Statt auf überhitzte Pure Plays zu setzen, rücken etablierte Konzerne in den Fokus – Unternehmen mit jahrzehntelanger Erfahrung, stabilen Cashflows und engen Verbindungen zu Raumfahrtagenturen wie NASA und ESA.

In unserem aktuellen Spezialreport stellen wir fünf Aktien vor, die genau dieses Profil erfüllen: solide bewertet, operativ stark und bestens positioniert, um langfristig vom Space-Boom zu profitieren.

Jetzt den kostenlosen Report sichern – bevor der Markt die versteckten Gewinner entdeckt!
Hier klicken
Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.