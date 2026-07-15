Space-Aktien: Meine Top 5: PayPal: Kursexplosion, ASML: Starke Zahlen und SAP leidet unter IBM-Warnung

Das kam überraschend: IBM verfehlt die Umsatzprognose. Die Begründung dafür zog aber auch die SAP-Aktie in den Keller und steigerte die Angst bei Software-Aktien. Wie sollten Anleger jetzt handeln?Space-Aktien: So sind Anleger gut positioniert Der Börsenstart von SpaceX hat die Branche nicht wie erhofft beflügelt. Er hat eine handfeste Diskussion über die hohe Bewertung von Weltraum-Aktien losgetreten und die hat unterm Strich allen Aktien aus der Branche geschadet. Jetzt sieht es nach einer Bodenbildung bei vielen Aktien aus. Wir haben mal geschaut, wie sich Anleger jetzt aufstellen sollten. PayPal-Aktie: Startet jetzt ein Milliardenpoker um den Konzern Der Kursverfall beim …Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 Markus Weingran