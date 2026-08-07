Der DAX verabschiedet sich mit einem neuen Rekord ins Wochenende. Konjunkturdaten verliehen am Nachmittag zusätzlichen Rückenwind. Auch beim MDAX und SDAX überwiegen die grünen Vorzeichen. Gefeiert wurde vor allem SAP: Die Aktie gewann am Freitag 4,1 Prozent und krönte damit eine starke Woche.Der DAX ging am Freitag 0,7 Prozent höher mit 26.319 Punkten aus dem Handel. Im Tagesverlauf markierte der deutsche Leitindex bei 26.445 Zählern ein neues Allzeithoch. Der MDAX legte um 0,2 Prozent auf 32,407 ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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