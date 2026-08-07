© Foto: Richard Drew/AP/dpaDie US-Börsen haben am Freitag mit dem DAX und Europas Börsen zugelegt. Auftrieb gaben enttäuschende Zahlen zum US-Arbeitsmarkt. Öl, Gold und Silber verteuerten sich.Die europäischen Börsenbarometer und die US-Märkte legten am Freitag zu, nachdem ein unerwarteter Rückgang im jüngsten Arbeitsmarktbericht Spekulationen anfachte, dass die US-Notenbank, die Zinssätze unverändert lassen kann. Der breite Marktindex S&P 500 legte zuletzt (Stand: 18:20 Uhr) um 0,5 Prozent zu, während der Nasdaq Composite mit einem Plus von 1,2 Prozent besser abschnitt. Der Dow Jones Index stieg um 0,2 Prozent. Die US-Aktien steuern auf die zweite Gewinnwoche in Folge zu. Der S&P 500 ist seit Wochenbeginn um mehr …
Enthaltene Werte: DE0008404005,US0079031078,DE0005470405,DE0008430026,DE0008469XXX,US2605661XXX,US6311011XXX,JP9010C00XXX,US78378X1XXX,XC0009677XXX,XD0002747XXX,XD0002746XXX,2455711,2455717,KRD020020XXX,XC0007924XXX,CNM000000XXX,BTC~USD,US18915M1071,US0090661010,DE000DTR0CK8,US84615Q1031Den vollständigen Artikel lesen
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