Wien (www.fondscheck.de) - Sebastian Stöhr wurde mit Wirkung zum 1. Juli 2026 zum Leiter des ETF-Vertriebs für Deutschland und Österreich bei Goldman Sachs Asset Management (GSAM) ernannt, so die Experten von "FONDS professionell". "Er folgt in dieser Position auf David Nolten und berichtet an Max Bock, Leiter des Third-Party-Wealth-Geschäfts für Deutschland und Österreich, und an Rima Haddad, Leiterin des ETF-Vertriebs für EMEA bei GSAM", habe ein Sprecher der US-Bank auf Anfrage von FONDS professionell ONLINE mitgeteilt. Stöhr sei vor einem Jahr von Invesco zu Goldman Sachs gewechselt. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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