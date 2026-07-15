Im Juni sind nach der aktuellen Auswertung der Bundesnetzagentur in Deutschland Photovoltaik-Anlagen mit 1286,2 Megawatt neu in Betrieb genommen worden. Diese Annahme, die die Bonner Behörde am Mittwoch veröffentlichte, basiert auf der Auswertung des Marktstammdatenregisters zum 13. Juli und enthält einen Aufschlag von 15 Prozent, da bis Ende Juli die reguläre Anmeldefrist für neue Photovoltaik-Anlagen aus dem Juni läuft. Berücksichtigt man zudem die Stilllegungen aus dem Monat beläuft sich der Netto-Zubau auf 1268,2 Megawatt. Für das erste Halbjahr gibt die Bundesnetzagentur nach aktuellem Datenbestand ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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