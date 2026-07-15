Der Kurs ist auf den tiefsten Stand seit 2016 gefallen. Erst im August 2025 hatte man mit einer deutlichen Umsatzwarnung den Markt verschreckt. Jetzt kam es noch schlimmer: Evotec erwartet für 2026 ein bereinigtes EBITDA von - 70 bis - 105 Mio. € (bisher: 0 bis + 40 Mio. €). Begründung: Umsatzverschiebungen, geringere Erlöserwartungen, angepasste Zeitpläne für Meilensteinzahlungen und schwächere Beiträge aus neuen strategischen Partnerschaften. Diese - erneute - Prognosesenkung kam nur vier Monate nach Bekanntgabe der Jahresprognose. Das nährt Zweifel, ob die Unternehmensführung überhaupt in der Lage ist, ihr eigenes Geschäft seriös einzuschätzen.
Dies ist ein Auszug aus unserem Brief "Der Aktionärsbrief", Ausgabe 29.
Schlaglichter dieser Ausgabe:
Die Marktlage wird unübersichtlich
RWE bereitet nächste Etappe vor
TELENOR nach Korrektur ein Kauf?
LANDBRIDGE: Das Geschäft mit zwei Megatrends
Spaniens Börse unter der Lupe
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