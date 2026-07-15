Im vergangenen Monat stellten wir fest, dass die Energiemärkte nach wie vor zwischen diplomatischer Hoffnung und materieller Realität hin- und hergerissen waren, wobei die durch ein starkes El-Niño-Phänomen verschärfte Sommerhitze zu den wichtigsten bevorstehenden Risiken zählte. Beide Faktoren traten im Juni ein. Eine Hitzewelle in der zweiten Monatshälfte brach Temperaturrekorde in ganz Mitteleuropa und brachte außergewöhnlich trockenes Wetter mit sich, das die Wasserbilanz außerhalb der nordischen Länder schwächte. Gleichzeitig einigten sich die USA und der Iran darauf, ihren Waffenstillstand ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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