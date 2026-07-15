© Foto: Samuel Boivin - picture alliance / NurPhotoDeepSeek plant offenbar eine neue Finanzierungsrunde mit einer Bewertung von 74 Milliarden US-Dollar. Der KI-Anbieter bereitet zudem einen möglichen IPO vor.Der chinesische KI-Anbieter DeepSeek steht vor einer weiteren großen Finanzierungsrunde. Das Unternehmen aus Hangzhou will dabei eine Bewertung von rund 500 Milliarden Yuan (rund 64,6 Milliarden Euro) erreichen. Das berichten mit den Plänen vertraute Personen gegenüber Reuters. Die neue Kapitalaufnahme könnte bis zu 50 Milliarden Yuan einbringen. Sie soll nur wenige Wochen nach der letzten Finanzierungsrunde folgen. Im Juni hatte DeepSeek bereits rund 7,4 Milliarden Dollar eingesammelt und wurde dabei mit etwa 450 Milliarden Yuan …
Enthaltene Werte: US02079K3059,KYG875721634,CNE100006WS8,WSOANTHROXXX,WSOOPENAIXXXDen vollständigen Artikel lesen
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