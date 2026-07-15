Zürich - Der Schweizer Aktienmarkt hat den Handel am Mittwoch nach einem über weite Strecken richtungslosen Geschäft im Plus beendet. Überraschend starke Quartalsumsätze von Richemont sorgten neben der Abschwächung der US-Inflation für Rückenwind, während die anhaltenden Spannungen im Nahen Osten die Kauflaune bremsten. Die grossen Treiber für eine Entwicklung in die eine oder andere Richtung fehlten, hiess es am Markt. Am Nachmittag kam etwas Unterstützung ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 Moneycab