The following instruments on Boerse Frankfurt do have their last trading day on 15.07.2026
Die folgenden Instrumente in Boerse Frankfurt haben ihren letzten Handelstag am 15.07.2026
ISIN Name
IE0003IT7XXX BPE2-A.I.A.B.E.UE TBCEOA
IE000E66LXXX AXA-ACT CL.EQ.EOHA
IE000SBHVXXX BPE2-A.I.A.B.E.UETBCLDA
IE000Z8BHXXX AXA-ACT CL.EQ. TBCDLA
IE00BKT66XXX LEVERAGE SHARES -1AMD ETP
US14888U1016 CATALYST PHARM.INC.DL-001
US3724463027 GENPREX INC. NEW DL-,001
US38867H2031 GRAPHEX GROUP SP.ADR/20
XS2472196XXX LEVERAGE SHARES -3TAIWETP
Die folgenden Instrumente in Boerse Frankfurt haben ihren letzten Handelstag am 15.07.2026
ISIN Name
IE0003IT7XXX BPE2-A.I.A.B.E.UE TBCEOA
IE000E66LXXX AXA-ACT CL.EQ.EOHA
IE000SBHVXXX BPE2-A.I.A.B.E.UETBCLDA
IE000Z8BHXXX AXA-ACT CL.EQ. TBCDLA
IE00BKT66XXX LEVERAGE SHARES -1AMD ETP
US14888U1016 CATALYST PHARM.INC.DL-001
US3724463027 GENPREX INC. NEW DL-,001
US38867H2031 GRAPHEX GROUP SP.ADR/20
XS2472196XXX LEVERAGE SHARES -3TAIWETP
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