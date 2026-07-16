The following instruments on XETRA do have their first trading 16.07.2026
Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren ersten Handelstag 16.07.2026
Aktien
1 ES0106043005 Digi Spain Telecom S.A.
2 KYG6956A1XXX PC Partner Group Ltd.
3 KYG7032M1015 Persistence Gold Group Ltd.
4 US3724464017 Genprex Inc.
Anleihen/ETF
1 US422806AXXX HEICO Corp.
2 XS3399025XXX European Bank for Reconstruction and Development
3 XS3415144XXX Inter-American Investment Corp.
4 DE000DP9AXXX DZ BANK AG
5 DE000DP9AXXX DZ BANK AG
6 DE000DP9AXXX DZ BANK AG
7 CH1580409XXX Lettland, Republik
8 US422806AXXX HEICO Corp.
9 XS3406203XXX Lotte Rental Co. Ltd.
11 DE000HEL4XXX Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale
12 DE000HEL4XXX Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale
13 DE000HEL4XXX Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale
14 DE000HEL0XXX Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale
15 IE000GVBJXXX Erste ETF Global Equities UCITS ETF
16 IE000UKN7XXX Erste ETF US Equities UCITS ETF
Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren ersten Handelstag 16.07.2026
Aktien
1 ES0106043005 Digi Spain Telecom S.A.
2 KYG6956A1XXX PC Partner Group Ltd.
3 KYG7032M1015 Persistence Gold Group Ltd.
4 US3724464017 Genprex Inc.
Anleihen/ETF
1 US422806AXXX HEICO Corp.
2 XS3399025XXX European Bank for Reconstruction and Development
3 XS3415144XXX Inter-American Investment Corp.
4 DE000DP9AXXX DZ BANK AG
5 DE000DP9AXXX DZ BANK AG
6 DE000DP9AXXX DZ BANK AG
7 CH1580409XXX Lettland, Republik
8 US422806AXXX HEICO Corp.
9 XS3406203XXX Lotte Rental Co. Ltd.
11 DE000HEL4XXX Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale
12 DE000HEL4XXX Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale
13 DE000HEL4XXX Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale
14 DE000HEL0XXX Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale
15 IE000GVBJXXX Erste ETF Global Equities UCITS ETF
16 IE000UKN7XXX Erste ETF US Equities UCITS ETF
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