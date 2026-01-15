Anzeige
Mehr »
Donnerstag, 15.01.2026 - Börsentäglich über 12.000 News
Diese Goldaktie beschleunigt ihr Explorationsprogramm - Ergebnisse sprengen den Plan
Anzeige

Indizes
Kurs
%		News
24 h / 7 T		Aufrufe
7 Tage

Aktien
Kurs
%		News
24 h / 7 T		Aufrufe
7 Tage

Xetra-Orderbuch

Fonds
Kurs
%

Devisen
Kurs
%

Rohstoffe
Kurs
%

Themen
Kurs
%

Erweiterte Suche

WKN: A2H7JM | ISIN: GB00BF8J3Z99 | Ticker-Symbol: 5I4
Stuttgart
15.01.26 | 20:01
2,780 Euro
+3,73 % +0,100
Branche
Nahrungsmittel/Agrar
Aktienmarkt
Sonstige
1-Jahres-Chart
BAKKAVOR GROUP PLC Chart 1 Jahr
5-Tage-Chart
BAKKAVOR GROUP PLC 5-Tage-Chart
RealtimeGeldBriefZeit
2,7803,04020:39
Firmen im Artikel
5-Tage-Chart
BAKKAVOR GROUP
BAKKAVOR GROUP PLC Chart 1 Jahr
Unternehmen / AktienKurs%
BAKKAVOR GROUP PLC2,780+3,73 %
CULT FOOD SCIENCE CORP0,003-45,83 %
EMEREN GROUP LTD ADR1,6300,00 %
MINOAN GROUP PLC0,0010,00 %
PC PARTNER GROUP LTD0,5850,00 %
Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.