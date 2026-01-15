The following instruments on Boerse Frankfurt do have their last trading day on 15.01.2026
Die folgenden Instrumente in Boerse Frankfurt haben ihren letzten Handelstag am 15.01.2026
ISIN Name
CA2302663067 CULT FOOD SCIENCE CORP.
GB0008497975 MINOAN GROUP PLC LS -,01
GB00BF8J3Z99 BAKKAVOR GRP PLC LS -,1
KYG6956A1013 PC PARTNER GROUP HD -,10
US75971T3014 EMEREN GROUP ADR 10
Die folgenden Instrumente in Boerse Frankfurt haben ihren letzten Handelstag am 15.01.2026
ISIN Name
CA2302663067 CULT FOOD SCIENCE CORP.
GB0008497975 MINOAN GROUP PLC LS -,01
GB00BF8J3Z99 BAKKAVOR GRP PLC LS -,1
KYG6956A1013 PC PARTNER GROUP HD -,10
US75971T3014 EMEREN GROUP ADR 10
© 2026 Xetra Newsboard