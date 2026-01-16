The following instruments on XETRA do have their first trading 16.01.2026
Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren ersten Handelstag 16.01.2026
Aktien
1 CNE100007DG1 OmniVision Integrated Circuits Group Inc.
2 US25675T3059 Dollarama Inc. CDR
3 CA5504281067 LunR Royalties Corp.
4 CA8608361058 Stinger Resources Inc.
5 AU0000196594 WA1 Resources Ltd.
6 CA2302664057 CULT Food Science Corp.
Anleihen/ETF
1 US47233WLL18 Jefferies Financial Group Inc.
2 US195325ET82 Kolumbien, Republik
3 XS3265540909 Vereinigte Mexikanische Staaten
4 USU9226VAZ05 Vistra Operations Company LLC
5 XS3273053796 ContourGlobal Power Holdings S.A.
6 XS3269619220 European Bank for Reconstruction and Development
7 AU3CB0299378 UBS AG
8 DE000HEL0Q34 Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale
9 NL0015073TQ2 Niederlande, Königreich der
10 FR0014015J53 Autoroutes du Sud de la France S.A.
11 XS3276183343 BAWAG P.S.K.
12 AT0000A3RNZ8 Erste Group Bank AG
13 US195325EV39 Kolumbien, Republik
14 XS3275405309 National Bank of Canada
15 XS3258450074 Raiffeisen Bank International AG
16 XS3276321679 The Bank of Nova Scotia
17 US05947LBD91 Banco Bradesco S.A.
18 US195325EU55 Kolumbien, Republik
19 XS3273749823 SK Battery America Inc.
20 USU9226VAY30 Vistra Operations Company LLC
21 CH1512676979 Vonovia SE
22 GR0124042764 Griechenland, Republik
23 US500769KN35 Kreditanstalt für Wiederaufbau
24 DE000HEL0RB4 Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale
25 DE000HEL0RA6 Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale
26 DE000HEL0Q59 Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale
27 DE000HEL0Q18 Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale
28 DE000HEL0Q42 Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale
29 DE000HEL0Q26 Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale
30 AT0000A3RHQ9 Raiffeisenlandesbank Oberösterreich AG
31 XS3265539729 Vereinigte Mexikanische Staaten
32 IE000G2LIHG9 iShares MSCI USA Screened UCITS ETF
Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren ersten Handelstag 16.01.2026
Aktien
1 CNE100007DG1 OmniVision Integrated Circuits Group Inc.
2 US25675T3059 Dollarama Inc. CDR
3 CA5504281067 LunR Royalties Corp.
4 CA8608361058 Stinger Resources Inc.
5 AU0000196594 WA1 Resources Ltd.
6 CA2302664057 CULT Food Science Corp.
Anleihen/ETF
1 US47233WLL18 Jefferies Financial Group Inc.
2 US195325ET82 Kolumbien, Republik
3 XS3265540909 Vereinigte Mexikanische Staaten
4 USU9226VAZ05 Vistra Operations Company LLC
5 XS3273053796 ContourGlobal Power Holdings S.A.
6 XS3269619220 European Bank for Reconstruction and Development
7 AU3CB0299378 UBS AG
8 DE000HEL0Q34 Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale
9 NL0015073TQ2 Niederlande, Königreich der
10 FR0014015J53 Autoroutes du Sud de la France S.A.
11 XS3276183343 BAWAG P.S.K.
12 AT0000A3RNZ8 Erste Group Bank AG
13 US195325EV39 Kolumbien, Republik
14 XS3275405309 National Bank of Canada
15 XS3258450074 Raiffeisen Bank International AG
16 XS3276321679 The Bank of Nova Scotia
17 US05947LBD91 Banco Bradesco S.A.
18 US195325EU55 Kolumbien, Republik
19 XS3273749823 SK Battery America Inc.
20 USU9226VAY30 Vistra Operations Company LLC
21 CH1512676979 Vonovia SE
22 GR0124042764 Griechenland, Republik
23 US500769KN35 Kreditanstalt für Wiederaufbau
24 DE000HEL0RB4 Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale
25 DE000HEL0RA6 Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale
26 DE000HEL0Q59 Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale
27 DE000HEL0Q18 Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale
28 DE000HEL0Q42 Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale
29 DE000HEL0Q26 Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale
30 AT0000A3RHQ9 Raiffeisenlandesbank Oberösterreich AG
31 XS3265539729 Vereinigte Mexikanische Staaten
32 IE000G2LIHG9 iShares MSCI USA Screened UCITS ETF
© 2026 Xetra Newsboard