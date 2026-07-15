Die US-Aktienmärkte haben sich heute unterschiedlich entwickelt. Dennoch gab es zahlreiche Aktien mit teils satten Gewinnen. Apple erreichte beispielsweise ein neues Allzeithoch. PayPal schnellte ebenfalls steil nach obenDer Leitindex Dow Jones Industrial stieg um 0,3 Prozent auf 52.658,52 Punkte. Für den marktbreiten S&P 500 ging es um 0,4 Prozent auf 7.572,42 Zähler nach oben. Dagegen fiel der technologielastige Nasdaq 100 um 0,3 Prozent auf 29,502.60 Punkte.In den USA hat sich der Anstieg ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 Der Aktionär