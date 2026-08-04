Die Aktie von PayPal hat sich im Rahmen des Übernahmeversuchs durch Stripe zuletzt deutlich erholt, notiert nach Einschätzung vieler Investoren jedoch weiterhin unter ihrem langfristigen Potenzial. Starke Geschäftszahlen, eine robuste Cashflow-Entwicklung und strategische Optionen könnten den Weg für eine weitere Neubewertung ebnen. Deutlich bessere Geschäftsentwicklung als erwartet Bereits früher hatten wir darauf hingewiesen, dass das kolportierte ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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