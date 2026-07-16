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Die Renk-Aktie befindet sich im Abwärtstrend, das ist unzweifelhaft. Während die Rüstungsindustrie insgesamt strauchelt, kämpft der Augsburger Getriebehersteller mit einem Vertrauensverlust an der Börse. Trotz Rekordaufträgen und einer strategischen Übernahme im Marinesektor verliert der Titel beständig an Wert. Was macht ein Unternehmen mit glänzenden operativen Zahlen falsch, dessen Aktien Investoren aber beständig verkaufen? Die Antwort liegt in der wachsenden Kluft zwischen wirtschaftlicher Realität und Börsensentiment. Experten warnen schon, denn bevor eine Bodenbildung stattfinden kann, könnte die Aktie noch bis zur 30 Euro-Marke fallen. Ganz ähnlich wie bei anderen Rüstungswerten. Ein Bericht über Widersprüche, Chancen und Risiken.

Starke Aufträge, schwacher Kurs

Es ist eine der rätselhaftesten Entwicklungen des aktuellen Börsengeschehens. Renk veröffentlicht Rekordbestellungen, verkündet einen Auftragsbestand, der Jahrzehnte an Arbeit sichert, und der Kurs fällt trotzdem weiter. Die Aktie bei etwa 43 Euro, mehr als 50 Prozent unter dem Oktober-2025-Hoch von knapp 90,34 Euro. Seit Jahresbeginn hat das Papier beständig eingebüßt. Die Gründe für diese Schwäche sind aber vielfältiger Natur. Der Rüstungssektor insgesamt steht unter Druck. Zwar steigen die globalen Rüstungsbudgets, doch die Anleger machen sich Sorgen um die praktische Umsetzung. Renk und andere Zulieferer müssen ihre Kapazitäten massiv ausbauen. Das kostet Geld. Das erfordert Investitionen und das in schwierigen Zeiten. Alles passiert in einem Umfeld, in dem die Zinsen wieder steigen könnten, weil die Ölpreise anziehen. Können diese Unternehmen tatsächlich profitabel wachsen, oder werden sie in Kapazitätsproblemen steckenbleiben und dabei an Marge verlieren? Das sind die Fragen, die sich Investoren jetzt stellen. Die David-Brown-Übernahme im Marinesektor ist strategisch sinnvoll, doch die fehlende Transparenz über den Kaufpreis und die Genehmigungsprozesse verunsichern Anleger zusätzlich. Der Markt mag Unklarheiten nicht und gerade jetzt, wo die Stimmung ohnehin fragil ist, braucht es maximale Klarheit.

Charttechnik

Der charttechnische Zustand der Renk-Aktie ist um es noch einigermaßen positiv auszudrücken: "angespannt". Der Kurs liegt unter der 50-Tage-Linie und recht deutlich unter der 200-Tage-Linie. Das bedeutet, dass selbst mittelfristig betrachtet es abwärts geht, zumindest der Trend ist so per Definition. Der Relative-Stärke-Index (RSI) notiert bei 38 Punkten, das ist nicht überverkauft, aber deutlich schwach, gleichzeitig lässt aber auch dieser noch Platz nach unten zu. Chart-Analytiker sprechen davon, dass die Aktie mindestens auf 50 Euro zurück müsste, um das Chartbild zu entspannen. Noch besser wäre die Überwindung des Widerstands bei etwa 57 Euro, dann wäre auch der 200er SMA überwunden. Beides sieht derzeit unrealistisch aus. Der Markt ist extrem nervös. Der letzte Test der Unterstützungszone bei 40 Euro liegt nicht lange zurück. Sollte diese Zone nachhaltig unterschritten werden, könnte der psychologische Bruch größer ausfallen. Dann drohen weitere Abgaben bis zur 30-Euro-Marke. Im Sog der breiten Sektorschwäche könnten solche Szenarien durchaus eintreten.

Was tun?

Die operativen Zahlen von Renk sind gut, auch das erste Quartal war das beste der Unternehmensgeschichte. Der Auftragseingang ist gestiegen, die Profitabilität zieht an. Das sind Fakten, die für den Kurs sprechen sollten: "eigentlich". Doch die Börse denkt derzeit nicht mit dem Verstand, sondern eher mit der Angst. Die bevorstehenden Halbjahreszahlen im August und der Pre-Close-Call werden vielleicht wegweisend sein. Hier muss Renk zeigen, dass die Aufträge real sind, die Produktion läuft und vor allem, dass die Margen halten. Falls das Management diese Botschaften klar und überzeugend platziert, könnte die Psychologie vielleicht kippen. Technisch ist derzeit kein Kaufsignal in Sicht. Der Sektor bleibt schwach. Und der Kurs könnte, wie gesagt, noch weiter fallen. Wer Renk trotz allem für interessant hält, könnte in Tranchen einsteigen und nicht gleich All-in gehen. Eine Position aufzubauen, während der Abwärtstrend noch nicht gebrochen ist, erfordert echte Risikobereitschaft und Geduld.

Autor: Felix Goldbach, FinanzNachrichten-Redaktion

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