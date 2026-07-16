München (ots) -- Exklusives Viertelfinalspiel England vs. Norwegen erreicht mehr als acht Millionen Zuschauer- Durchschnittliche Reichweite im Vergleich zur EURO 2024 verdreifacht- Platz 1 der Social Media Sport-Accounts auf Instagram und TikTok während der WM mit mehr als 2 Milliarden Impressions und über 900 Millionen Video-AufrufenDie FIFA Fußball Weltmeisterschaft 2026 ist für MagentaTV eine WM der Rekorde. Mit mehr als 200 Millionen Zuschauern erreicht das Turnier so viele Menschen wie kein Sportereignis zuvor auf der TV-Plattform der Telekom. Zum Vergleich: Die EURO 2024 kam auf 70 Millionen Zuschauer, die Durchschnittsreichweite pro Partie wurde nahezu verdreifacht. Während der gesamten WM stellt MagentaTV zudem neue Bestmarken bei Reichweiten, Social Media, Streaming und Vermarktung auf. Das Konzept, mit einem Star-Aufgebot um Thomas Müller, Mats Hummels, Tabea Kemme und Jürgen Klopp eine WM-Berichterstattung mit über 1000 Live-Stunden zu bestreiten, ist komplett aufgegangen.Rodrigo Diehl, Deutschland-Chef der Telekom: "MagentaTV hat die WM näher als je zuvor zu den Menschen nach Deutschland gebracht, von der Seitenlinie direkt ins Wohnzimmer. Wir haben gemeinsam mit unseren Partnern in allen Bereichen Maßstäbe gesetzt: technologisch, analytisch und emotional. Unser Experten-Team war so nah am Turnier wie nie zuvor - Shake Hands mit den Weltstars inklusive. Wir zeigen damit, welche Begeisterung hochkarätiger Live-Sport entfachen kann. Immer hochklassig produziert, überall verfügbar, egal ob auf Smartphone oder TV, mit viel Expertise und Emotion. Das ist State-of-the-art Sportberichterstattung und dafür steht MagentaTV."Arnim Butzen, TV-Chef: "Starke Zahlen sind das eine, positive Emotionen das andere. Und da haben wir im Turnierverlauf über alle Kanäle begeistertes Feedback erhalten. Auch die Sport- und TV-Medien haben uns ein überragendes Zeugnis ausgestellt. Dieses Lob ist unser Anspruch von morgen: Auch bei der FIFA Frauen WM 2027 und der UEFA EURO 2028 wollen wir unseren Kundinnen und Kunden wieder ein Turniererlebnis der Superlative bieten."All-Time-Highs in allen KategorienDie insgesamt 44 exklusiven Live-Spiele sind auch bei diesem Turnier echte Publikumsmagneten. Spitzenreiter ist das exklusive Viertelfinale England vs. Norwegen mit acht Millionen Zuschauenden. Es folgen das Achtelfinale Brasilien vs. Norwegen mit 6,9 Millionen sowie in der Gruppenphase Frankreich vs. Senegal mit 6,5 Millionen Zuschauenden.Auch wirtschaftlich setzt das Turnier neue Maßstäbe für die Telekom. Im bisherigen Verlauf gelangen mehr als doppelt so viele Absätze wie bei der EURO 2024. Das exklusive Spiel Frankreich vs. Senegal markierte zudem den stärksten Absatztag in der Geschichte von MagentaTV. Gleichzeitig war die Nachfrage im Werbemarkt außergewöhnlich hoch, etwa bei den durchgängig ausgebuchten "Cooling Breaks" sowie den exklusiven Partien.In den sozialen Medien sorgt die WM ebenfalls für Rekordwerte. Die Kanäle von MagentaTV und MagentaSport erreichen inzwischen mehr als drei Millionen Follower. Die Contents rund um die WM erzielten mehr als 2 Milliarden Impressionen und mehr als 900 Millionen Videoaufrufe auf den Social Kanälen. Rund 30 Millionen Interaktionen sind dabei ein deutlicher Beleg für die Relevanz der WM-Inhalte und das große Fan-Engagement. Während des gesamten Turniers belegen die Telekom Kanäle mit den Leistungswerten damit Platz eins der Sport-Accounts auf Instagram und TikTok. Die hohe Nutzung spiegelt sich auch in der technischen Infrastruktur wider: Während eines Deutschland-Spiels erreicht MagentaTV mit 14.700 Gbit/s den höchsten jemals gemessenen Datenverkehr auf der Plattform.Die FIFA WM 2026 komplett live bei MagentaTVSamstag, 18.07.2026EXKLUSIV Spiel um Platz 3Ab 22.00 Uhr: Frankreich - EnglandMit Tabea Kemme und Laura Wontorra, Christian Strassburger kommentiert, Taktik TV 2 mit Alex Klich und Manuel Baum plus Jan Henkel und Patrick Ittrich als weitere Experten.Sonntag, 19.07.2026FINALEAb 18.30 Uhr: Spanien -ArgentinienMit Tabea Kemme, Laura Wontorra, Johannes B. Kerner, Thomas Müller, Mats Hummels, Wolff Fuss und Jürgen Klopp sind zum Finaltag am Sonntag dabei - ab 18.30 Uhr live. Plus Jan Henkel und Patrick in München. TV 2 - Taktik: Benni Zander & Tobias Schweinsteiger + Überraschungskanal TV3: Rick Goldmann und Basti SchwelePressekontakt:Jörg KrauseMail: joerg.krause@thinxpool.deMobil: 0170 22 680 24Original-Content von: MagentaTV, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/156049/6315566