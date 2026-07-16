VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, 16. JULI 2026 / IRW-Press / HI-VIEW RESOURCES INC. ("Hi-View" oder das "Unternehmen") (CSE: GXLD; OTCQB: GXLDF; FWB: B630) gibt bekannt, dass das Unternehmen sein Explorationsprogramm 2026 im ertragreichen Toodoggone Mining District in British Columbia eingeleitet hat.

Abbildung 1. Camp Sturdee von Hi-View Resources

Im Rahmen des Programms 2026 sind Vermessungen mittels induzierter Polarisation (IP) über 50 Profilkilometer, geologische Kartierungen und Prospektionsarbeiten auf 50 Quadratkilometern sowie rund 4.000 Bodenproben über einer Fläche von mehr als 100 Quadratkilometern vorgesehen. Alle Bodenproben werden anhand eines Ultratrace-Multi-Element-Pakets analysiert. Die Bohrgenehmigungen für die Hauptzielgebiete des Unternehmens, Lawyers East, Borealis und Golden Stranger, liegen vor; die Explorationsaktivitäten werden sich auf die endgültige Abgrenzung der Ziele konzentrieren.

R. Nick Horsley, Chief Executive Officer von Hi-View, sagt dazu: "Der Schwerpunkt dieses Explorationsprogramms liegt auf der endgültigen Eingrenzung der Porphyrziele, wobei wir uns auf die am weitesten fortgeschrittenen Zielgebiete konzentrieren werden. Sobald die Daten zu den vorrangigen Zielen erfasst wurden, wird das Unternehmen auf ein Bohrprogramm hinarbeiten."

Zielgebiete

Die Feldarbeiten verteilen sich auf mehrere Zielgebiete auf dem Konzessionsgebiet. Zu den geplanten Aktivitäten nach Gebiet gehören:

- Lawyers East - IP-Vermessungen, Bodenprobenahmen, Prospektionsarbeiten und Kartierungen;

- Borealis - IP-Vermessungen, Bodenprobenahmen, Prospektionsarbeiten und Kartierungen;

- Black Pearl - IP-Vermessungen, Bodenprobenahmen, Kartierungen und Prospektionsarbeiten;

- Golden Stranger - IP-Vermessungen, Bodenprobenahmen und Prospektionsarbeiten;

- Saunders - IP-Vermessungen, Prospektionsarbeiten und Kartierungen;

- Nub - IP-Vermessungen, Bodenprobenahmen und Prospektionsarbeiten;

- Nördliche Claims - Kartierungen und Prospektionsarbeiten.

Weitere Zielgebiete auf dem Konzessionsgebiet umfassen Harmon Peak, Ursus, Junker, Garnet und Oxide Summit.

Abbildung 2. Karte der Claims von Hi-View Resources

Einzelheiten des Programms

Über Anomalien, die bei der Auswertung der durch Flugvermessungen im Jahr 2025 erhobenen magnetischen Daten ermittelt wurden, sowie in Bereichen, in denen zugleich geochemische Anomalien an der Oberfläche vorliegen, sind IP-Vermessungen geplant. Die geologischen Kartierungen werden sich auf die eingehende Erfassung von Strukturen, Alterationen, Erzgängen und Mineralisierungsmustern in ausgewählten Interessengebieten konzentrieren, mit dem Ziel, porphyrische und epithermale Mineralisierungen gezielt einzugrenzen. Im Rahmen des Programms sollen die historischen Kartierungen und Probenahmen validiert und neue in der Vergangenheit nur unzureichend erkundete Zielgebiete erprobt werden, wobei Analysetechniken eingesetzt werden, die bislang nicht auf das Konzessionsgebiet angewendet wurden (wie z. B. hyperspektrale Analyse, Petrografie und geochemische Gesamtgesteinsanalyse, falls erforderlich), sodass das Unternehmen geologische Modelle entwickeln und seine Ziele weiter eingrenzen kann.

Die Bodenprobenahmen werden in den höffigen Bereichen des südlichen Teils des Konzessionsgebiets sowie bei Black Pearl in den nördlichen Claims des Unternehmens absolviert. Der Schwerpunkt wird dabei auf Bereichen in den Interessengebieten des Unternehmens liegen, in denen nur wenige Gesteinsausbisse vorliegen und die früheren Bodenprobendaten nur begrenzt Ergebnisse geliefert haben. Das Ultratrace-Multi-Element-Paket soll der Erkennung geringer Konzentrationen von Indikatorelementen dienen, darunter Tellur und Selen, die mit porphyrisch-epithermalen Systemen in Zusammenhang stehen und bei Methoden mit höheren analytischen Nachweisgrenzen häufig nicht erkannt werden.

Erklärung der qualifizierten Person

Der technische Inhalt dieser Pressemitteilung wurde von Nader Mostaghimi, P.Geo., VP of Exploration des Unternehmens und qualifizierte Person im Sinne der Vorschrift National Instrument 43-101, geprüft und genehmigt.

Über Hi-View Resources Inc.

Hi-View Resources Inc., ein börsennotiertes Mineralexplorationsunternehmen an der Canadian Securities Exchange, treibt die Erschließung eines Portfolios an Gold-, Silber- und Kupferprojekten in der Region Toodoggone im nördlichen British Columbia voran. Die zu 100 % unternehmenseigenen und optionierten Projekte des Unternehmens decken über 27.910 Hektar ab und beinhalten das Vorzeigeprojekt Golden Stranger, die Claims Lawyers und das Projekt Borealis - alle als Zielgebiete mit hoher Priorität eingestuft. Zu den weiteren Konzessionsgebieten, für die das Unternehmen über eine Option verfügt, gehören Saunders, Black Pearl, Oxide Summit, Nub, Ursus, Garnet und Harmon Peak. Weitere 1.300 Hektar hat das Unternehmen derzeit als Mineralclaims beantragt. Weitere Informationen finden Sie auf der Website von Hi-View oder in den Unterlagen des Unternehmens auf SEDAR+ (www.sedarplus.ca).

Im Namen des Board of Directors,

"R. Nick Horsley"

R. Nick Horsley, CEO

Für weitere Informationen kontaktieren Sie:

Hi-View Resources Inc.

R. Nick Horsley - CEO

E-Mail: info@hiviewresources.com

Telefon: (604) 343-4337

Website: www.hiviewgold.com

ZUKUNFTSGERICHTETE AUSSAGEN:

Diese Pressemitteilung enthält bestimmte Aussagen, die als "zukunftsgerichtete Aussagen" betrachtet werden können. Alle Aussagen in dieser Pressemitteilung, die nicht auf historischen Fakten beruhen und sich auf Ereignisse oder Entwicklungen beziehen, die das Unternehmen erwartet, sind zukunftsgerichtete Aussagen. Zukunftsgerichtete Aussagen sind Aussagen, die keine historischen Fakten darstellen und im Allgemeinen, jedoch nicht immer, durch die Worte "erwartet", "plant", "sieht voraus", "glaubt", "beabsichtigt", "schätzt", "projiziert", "potenziell" und ähnliche Ausdrücke gekennzeichnet sind, oder dass Ereignisse oder Bedingungen eintreten "werden", "würden", "können", "könnten" oder "sollten". Zukunftsgerichtete Aussagen in dieser Pressemitteilung beinhalten Aussagen in Bezug auf das Incentive-Programm und die erwartete Verwendung der daraus erzielten Erlöse. Obwohl das Unternehmen der Ansicht ist, dass die in solchen zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck gebrachten Erwartungen auf vernünftigen Annahmen beruhen, sind solche Aussagen keine Garantie für zukünftige Leistungen, und die tatsächlichen Ergebnisse können erheblich von jenen in den zukunftsgerichteten Aussagen abweichen. Zu den Faktoren, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse erheblich von den in den zukunftsgerichteten Aussagen genannten abweichen, gehören Marktpreise, die weitere Verfügbarkeit von Kapital und Finanzierungen sowie allgemeine wirtschaftliche, marktbezogene oder geschäftliche Bedingungen. Investoren werden darauf hingewiesen, dass derartige Aussagen keine Garantie für zukünftige Leistungen sind und dass die tatsächlichen Ergebnisse oder Entwicklungen erheblich von den in den zukunftsgerichteten Aussagen prognostizierten abweichen können. Zukunftsgerichtete Aussagen beruhen auf den Überzeugungen, Schätzungen und Meinungen des Managements des Unternehmens zu dem Zeitpunkt, an dem die Aussagen gemacht werden. Sofern nicht durch die geltenden Wertpapiergesetze vorgeschrieben, ist das Unternehmen nicht verpflichtet, diese zukunftsgerichteten Aussagen zu aktualisieren, falls sich die Überzeugungen, Schätzungen oder Meinungen des Managements oder andere Faktoren ändern sollten.

Die Canadian Securities Exchange hat den Inhalt dieser Pressemitteilung weder genehmigt noch abgelehnt.

Wir berufen uns auf die Safe-Harbour-Bestimmungen.

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