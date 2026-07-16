© Foto: Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd.TSMC verdient prächtig, die Aktie rennt und jetzt soll der Chipriese seine US-Wette auf 265 Milliarden US-Dollar ausbauen. Nvidia, Washington und der KI-Boom stehen im Zentrum dieser Mega-Story.Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC) will seine Chip-Produktion in den Vereinigten Staaten offenbar deutlich ausbauen. Der weltweit größte Auftragsfertiger für Halbleiter plant zusätzliche Investitionen von 100 Milliarden US-Dollar. Das sagte laut Bloomberg ein US-Beamter, der wegen der noch nicht öffentlichen Informationen anonym bleiben wollte. Damit würde das gesamte Investitionsvolumen des Konzerns in den Vereinigten Staaten auf 265 Milliarden US-Dollar steigen. Die neuen Mittel …
Enthaltene Werte: US0378331005,US67066G1040,US8740391003,US11135F1012Den vollständigen Artikel lesen
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