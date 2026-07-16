Heidelberg Pharma AG hat im ersten Halbjahr des Geschäftsjahres 2026 sowohl operativ als auch finanziell wichtige Fortschritte erzielt. Nach der Restrukturierung Ende 2025 konnte das Biotechnologieunternehmen seine Kosten deutlich senken, die Umsätze steigern und gleichzeitig die Liquiditätsreichweite bis Mitte 2027 verlängern. Parallel dazu erreicht das klinische Kernprogramm mit dem Antikörper-Wirkstoff-Konjugat (ADC) pamlectabart tismanitin (HDP-101) einen wichtigen Meilenstein. Phase-IIa-Studie mit HDP-101 planmäßig gestartet Im Mittelpunkt der Unternehmensentwicklung steht weiterhin der Wirkstoffkandidat ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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