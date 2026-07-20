Bei Biotech-Unternehmen sagt eine einzelne Zahlenreihe selten alles, doch manchmal markiert sie einen Wendepunkt. Bei der Heidelberg Pharma AG (ISIN: DE000A11QVV0) könnte der Mitte Juli vorgelegte Halbjahresbericht ein solcher Moment sein. Der Entwickler neuartiger Krebstherapien meldete für die ersten sechs Monate des Geschäftsjahres 2026 einen deutlich geringeren Verlust, höhere Erträge und eine spürbar bessere Kassenlage. Nach den einschneidenden Umbaumaßnahmen zum Jahresende 2025 wirkt das Unternehmen damit stabiler als seit langem. Entscheidend ist allerdings nicht der Rückblick, sondern ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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