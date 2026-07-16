Die Bundesnetzagentur hat in der jüngsten Ausschreibung mit Stichtag 1. Juni insgesamt 108 Gebote mit 209 Megawatt Gesamtleistung bezuschlagt. Insgesamt seien 125 Gebote mit 238 Megawatt eingereicht worden. 17 Gebote musste die Bundesnetzagentur vom Zuschlagsverfahren ausschließen, wie sie mitteilte, ohne nähere Angaben zu den Gründen zu machen. Auf der Website der Behörde steht zudem, dass die Bieter direkt über die Gründe der Nichtbezuschlagung benachrichtigt werden sollen. Letztendlich erhielten alle übrigen Gebote einen Zuschlag, wobei das Ausschreibungsvolumen von 296 Megawatt erneut nicht ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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