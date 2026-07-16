Der deutsche Chemiekonzern BASF überraschte mit einem deutlich besseren Quartalsergebnis als erwartet. Die BASF-Aktie konnte davon jedoch nicht profitieren. Am Donnerstag notiert sie aktuell bei 48,20 €. Der Kursanstieg bis auf rund 54 € im Mai ist inzwischen vollständig verpufft. Damit stellt sich die Frage: Drohen weitere Rückgänge oder eröffnet das aktuelle Kursniveau wieder interessante Einstiegschancen? Starkes zweites Quartal überrascht positiv ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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