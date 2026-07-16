CEWE setzt mit einer der größten Übernahmen ihrer Unternehmensgeschichte ein deutliches Zeichen für internationales Wachstum. Das SDAX-Unternehmen übernimmt den Geschäftsbereich KODAK MOMENTS Retail Photo Solutions von Kodak Alaris und stärkt damit gezielt sein Kerngeschäft im Fotofinishing. Die Transaktion eröffnet CEWE den Zugang zu wichtigen internationalen Märkten wie den USA, Kanada, Mexiko und Australien und erweitert gleichzeitig die Präsenz im stationären Handel erheblich. Der vereinbarte Enterprise Value der Transaktion beträgt rund 88 Mio. Euro. Auf Basis der aktuellen Bilanzdaten ergibt ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 Nebenwerte Magazin