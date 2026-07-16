Von pv magazine Global Longi hat einen Wirkungsgrad von 35,5 Prozent für eine zweipolige Tandem-Solarzelle aus kristallinem Silizium und Perowskit bekannt gegeben. Es hat damit einen neuen Weltrekord für diese Technologie aufgestellt. Der chinesische Photovoltaik-Hersteller präsentierte das Ergebnis in dieser Woche auf seiner "2026 Solar and Storage Innovation Technology Conference" an der Shanghai Jiao Tong University. Das Ergebnis sei unabhängig von der European Solar Test Installation (ESTI) zertifiziert worden, das zum Gemeinsamen Forschungszentrum der Europäischen Kommission in Italien gehört. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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