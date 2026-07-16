Freitag gehört dem Norden - und wer Schweden-Aktien hält, sollte heute besonders genau hinschauen.Selten drängen sich so viele Quartalszahlen auf einen einzigen Handelstag: Volvo Car, Volvo AB, SKF, Husqvarna, Saab und Skanska berichten allesamt am Freitag und machen die nordische Berichtsflut zum Prüfstein für den gesamten schwedischen Industriesektor. Komplettiert wird das skandinavische Tableau durch Telia Company, Dänemarks Danske Bank ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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