Wie sich die Bilder gleichen - der deutsche Leitindex ringt auch im frühen Donnerstagshandel mit der Marke von 25.000 Punkten. In den letzten Tagen scheiterten einige Versuche des Index, sich oberhalb von 25.000 Punkten festzusetzen. Damit steigt das Risiko, dass dem DAX die Kraft ausgeht und er doch noch in ein Korrekturszenario kippt.Die gestern veröffentlichten US-Erzeugerpreise für Juni fielen positiv aus. Das stützte die Aktienmärkte. Im ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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