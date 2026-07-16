Eine Forschungsgruppe um Armin Buchroithner vom Institut für Elektrische Messtechnik und Sensorik der TU Graz startet den Versuch, ein längst für erledigt gehaltenes Konzept für Photovoltaik-Systeme zu neuem Leben zu erwecken: Zweiachsige Nachführung des Solargenerators galt wegen der deutlich höheren spezifischen Erträge in Zeiten hoher Modulpreise als probates Mittel und wurde bis Anfang der 2000er-Jahre noch in großen Freiflächenanlagen eingesetzt. Die hohen Mehrkosten für eine windstabile Ausführung der Mechanik standen aber ab einem gewissen Punk in keinem vernünftigen Verhältnis mehr zu ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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