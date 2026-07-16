Mit der "Rahmenfestlegung der Allgemeinen Netzentgeltsystematik Strom" (AgNes) will die Bundesnetzagentur die Netzentgeltregulierung neu aufsetzen. Notwendig wird dies nach einem Urteil des Europäischen Gerichtshofs (EuGH) vom September 2021, durch das die Rechtsgrundlage für die bisherigen Regelungen entfallen. Im AgNes-Prozess hat die Bundesnetzagentur immer wieder deutlich gemacht, dass sie die Netzkosten künftig verursachergerecht und fair auf die Nutzer verteilen will. Ihre vorläufigen Vorschläge liegen auch auf dem Tisch. Am Donnerstag veröffentlichte nun der wissenschaftliche Arbeitskreis ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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