Rheinmetall übernimmt beim Bundeswehr-Projekt InterRoC VII die Gesamtverantwortung und treibt die Entwicklung autonomer Militärkonvois voran. Gleichzeitig testet und schult der Konzern in Großbritannien den Einsatz selbstfahrender HX-Fahrzeuge sowie Nachrüstlösungen für bestehende Flotten. Damit baut Rheinmetall sein Geschäft mit Software, Robotik und Verteidigungselektronik aus, während die Aktie deutlich unter ihrem bisherigen 52-Wochen-Hoch ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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