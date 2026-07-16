Zum zweiten Mal in diesem Jahr sind die Preise für Solarmodule der verschiedenen Technologieklassen gegenüber dem Vormonat nicht mehr ausschließlich gestiegen. Bei Full-Black- und Low-Cost-Modulen gab es Schwankungen allenfalls unterhalb der Wahrnehmungsgrenze, aber auch die Veränderungen bei den anderen Klassen sind kaum der Rede wert. Die Verfügbarkeit der meisten Leistungsklassen ist mittlerweile wieder sehr gut. Einzig die Nachfrage nach Back-Contact-Produkten mit Wirkungsgraden über 24 Prozent übersteigt momentan noch das Angebot, was zu Engpässen bei den höheren Leistungsklassen führt. Da ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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