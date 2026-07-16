JPMorgan hat das Kursziel von 110 € und die Einstufung "Overweight" für Nemetschek bestätigt. Die Aktie des Spezialisten für Bausoftware steht zudem auf der "Analyst Focus List" der US-Bank. Für die am 30. Juli anstehenden Quartalszahlen erwartet JPMorgan ein organisches Umsatzwachstum von knapp 14 %. Margenseitig dürfte das Quartal im Rahmen der Saisonalität der jüngsten Investitionen der Kunden ein wenig schwächer aussehen, hieß es in der Analystenstudie weiter. Das durchschnittliche Kursziel der Analysten von 88,08 € liegt rund 52 % unter dem derzeitigem Kursniveau.
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