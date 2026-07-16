Der US-Krankenversicherer UnitedHealth Group hat mit seinen Quartalszahlen die Erwartungen der Wall Street deutlich übertroffen und gleichzeitig den Jahresausblick angehoben. Anleger goutieren das starke Zahlenwerk: Vorbörslich legt die Aktie um mehr als 7 % zu und zählt damit zu den größten Gewinnern am US-Markt. Gewinnsprung sorgt für Überraschung Nach einem schwierigen Vorjahr meldet sich UnitedHealth eindrucksvoll zurück. Im zweiten Quartal steigerte ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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