Der Nasdaq 100 dürfte seine zur Wochenmitte erlittenen Verluste deutlich ausweiten. Knapp eine Stunde vor Handelsbeginn am Donnerstag taxierte der Broker IG den technologielastigen und konjunktursensiblen Index 1,1 Prozent tiefer bei 29.189 Punkten. Aktuell agierten die Anleger vorsichtig, hieß es am Markt. Sie wägten ab, ob die Unternehmensgewinne wohl die jüngsten Fortschritte im Bereich der Künstlichen Intelligenz rechtfertigten. Zudem herrsche Unsicherheit wegen der Lage im Nahen Osten.Alle ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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