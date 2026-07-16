© Foto: Ying Tang - picture alliance / NurPhotoNvidia baut seine Partnerschaften in Japan aus und setzt auf Robotik sowie physische Künstliche Intelligenz. Auch ein Großauftrag für neue Chips ist geplant.Nvidia baut seine Zusammenarbeit mit japanischen Industrieunternehmen aus und will die Entwicklung von Robotik und Künstlicher Intelligenz beschleunigen. Wie das Unternehmen laut Reuters mitteilte, gehören unter anderem Fanuc und Yaskawa Electric zu den neuen Partnern. "Dank KI werden Roboter intelligent, anpassungsfähig und zugänglich", sagte Nvidia-Chef Jensen Huang bei einer Veranstaltung in Tokio. Großauftrag für neue KI-Chips Parallel kündigte Noetra, ein staatlich unterstütztes Unternehmen mit Investoren wie Sony, SoftBank, NEC …
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