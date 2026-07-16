© Foto: SOPA Images - Sipa USAEin Technologiewechsel bei Speicherchips öffnet ASM International offenbar ein neues Milliardengeschäft. Die Bank of America erhöht deshalb ihre Erwartungen deutlich.Die Bank of America sieht im niederländischen Halbleiterausrüster ASM International einen der großen Profiteure der nächsten Speicherchip-Generation. Die Analysten haben ihr Kursziel deutlich angehoben und begründen dies mit einem Technologiewechsel, der bislang von vielen Investoren unterschätzt werde. Im Zentrum steht der Umstieg von klassischen DRAM-Speicherchips auf sogenannte 4F²-Architekturen. Diese neue Bauweise mit vertikalen Transistoren gilt als notwendige Antwort darauf, dass sich Speicherzellen physikalisch kaum …
Enthaltene Werte: NL0000334118,US7960502018,NL0010273215Den vollständigen Artikel lesen
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