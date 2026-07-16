Bending Spoons ist eine italienische Digital-Holding, die kürzlich einen erfolgreichen Börsengang hingelegt hat und aktuell mit rund 30 Milliarden US-Dollar bewertet wird. Vielen Anlegern ist das Unternehmen trotz seiner beeindruckenden Sammlung bekannter Marken noch weitgehend unbekannt. Geschäftsmodell Das Unternehmen kauft etablierte, aber stagnierende Digital- und Consumer-Internet-Firmen (oft von der Börse oder aus Private-Equity-Hand), optimiert sie operativ und macht sie profitabel. Typische Maßnahmen: Bekannte Beteiligungen sind unter anderem: Das Modell erinnert stark an Constellation Software oder Private-Equity-Strategien - nur mit Fokus auf Consumer-Internet und Apps. Die Gründer bringen Erfahrung aus eigenen Startup-Misserfolgen mit und setzen auf "Operating Excellence", wo viele Tech-Firmen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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