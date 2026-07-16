Es ist (praktisch) vollbracht: Nachdem sich die Raiffeisen Bank International AG (RBI) jetzt auch mit einer Annahme ihres Angebots (26,50 Euro je Aktie) für Aktien der Addiko Bank AG von mehr als 55 Prozent zufrieden gibt, hat sie heute die Schwelle mit 55,32 Prozent überschritten. Theoretisch könnte die slowenische NLB (bietet 37 Euro, will mehr als 50%) auch noch erfolgreich sein, wenn wer von der RBI-Einlieferung zurücktritt. Ich rechne nicht ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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