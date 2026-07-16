Photovoltaikanlagen werden häufig auch deshalb realisiert, weil man sich durch die Nutzung des selbst erzeugten Stroms eine Reduzierung der eigenen Stromkosten erhofft. Sie werden somit oft als Eigenverbrauchsanlagen genutzt und die Betreiber sind in diesen Fällen verunsichert, ob ihre Anlagen auch (ab-) geregelt werden können beziehungsweise ob bei einer solchen Regelung zumindest der Eigenverbrauch weiterhin möglich ist. Paragraf 13 des Energiewirtschaftsgesetzes (EnWG) sieht grundsätzlich die Möglichkeit vor, dass auch eine Eigenverbrauchsanlage geregelt wird und zwar auch in der Form, dass ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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