Forscherinnen und Forscher aus ganz Europa haben unter Koordination des Schweizer Paul Scherrer Instituts (PSI) die Belastung mit Wüstenstaub in verschiedenen Regionen des Kontinents untersucht. Hierfür wurden am PSI Daten der vergangenen zehn Jahre von mehr als 100 Messstationen gesammelt und mit künstlicher Intelligenz kombiniert. Der Analyse zufolge liegt die durchschnittliche Konzentration von Wüstenstaub in Südeuropa bei 5,3 Mikrogramm pro Kubikmeter Luft und damit mehr als doppelt so hoch wie in Mittel- und Nordeuropa mit durchschnittlich 2,1 Mikrogramm. Alarmierend ist, dass die Staubmenge ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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