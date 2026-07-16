Es ist in letzter Zeit etwas ruhiger um den KI-Giganten Nvidia geworden. Doch genau in dieser Ruhephase liegt eine enorme Chance für Anleger. Wenn die nächste Berichtssaison vor der Tür steht, lohnt sich ein Blick auf die historischen Daten. Eine statistische Auswertung der letzten Jahre offenbart bei der Nvidia-Aktie nämlich ein faszinierendes Phänomen, das Trader für sich nutzen können. Die 100%-Statistik: Das Phänomen vor den Zahlen Wer die Aktie systematisch vor den Quartalszahlen kauft, blickt ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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