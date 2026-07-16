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Dow Jones News
16.07.2026 18:39 Uhr
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MÄRKTE EUROPA/Uneinheitlich - Novo Nordisk erhält EU-Zulassung für Wegovy in Pillenform

DJ MÄRKTE EUROPA/Uneinheitlich - Novo Nordisk erhält EU-Zulassung für Wegovy in Pillenform

DOW JONES--Der europäische Aktienmarkt hat am Donnerstag uneinheitlich geschlossen. Der Konflikt um die Straße von Hormus setzte sich fort, eine Lösung zeichnet sich derzeit nicht ab, wenngleich die Anleger offenbar weiter nicht davon ausgehen, dass sich der Konflikt länger hinziehen wird. In Asien setzte sich der Kursrutsch der KI-nahen Technologieaktien derweil fort, auch an Wall Street standen Technologieaktien unter Druck. Vor allem für Chipwerte ging es weiter nach unten. Aus den USA kamen überwiegend positive Wirtschaftsdaten, die allerdings keine größeren Akzente setzen. Im DAX verloren Infineon 3,8 Prozent und stellten den Tagesverlierer

Der DAX verlor 0,3 Prozent auf 24.915 Punkte, für den Euro-Stoxx-50 ging es 0,3 Prozent auf 6.284 nach oben. Brent gab leicht nach, notierte mit 84,80 Dollar das Fass zu Börsenschluss aber insgesamt wenig verändert. An den Anleihemärkten ging es mit den Renditen nach oben, was nicht unbedingt positiv für das Aktiensentiment war.

Für ABB ging es um 5,9 Prozent nach unten, und das trotz Rekordzahlen. Der Schweizer Industriekonzern ist stark im Ausbau von KI-Datencentern engagiert. Entsprechend wurde er von der globalen Gewinnmitnahmewelle belastet. Dazu kaufte ABB für 5,5 Milliarden Dollar die britische Rotork. Deren Aktien haussierten um knapp 67 Prozent.

Andere Ausrüster von Daten-Zentren gaben ebenfalls nach, so Schneider Electric um 2,2 Prozent und Siemens Energy um 2,3 Prozent. STMicro verloren 4,9 Prozent. ASML erholten sich dagegen von den Vortagsverlusten um 3,2 Prozent.

Delivery Hero werden von Uber übernommen. Der Preis von 41,50 Euro je Anteilsschein entspricht den erhöhten Markterwartungen, die Delivery-Aktie gewann 0,1 Prozent auf 38,20 Euro, blieb damit also klar unter dem Gebotspreis. Das Angebot habe breite Unterstützung, aber der Abschluss der Transaktion werde Zeit in Anspruch nehmen, was regulatorische und zeitliche Risiken mit sich bringe, so MWB Research. Großaktionär Prosus (-1,9%) hat bereits die Andienung aller seiner Anteile zugesagt.

Sehr schlecht kamen die Zahlen vom norwegischen Telekombetreiber Telenor an. Die Aktien brachen um 11,6 Prozent ein. "Damit sind fast alle Jahresgewinne wieder weg", sagte ein Händler. Zuletzt habe es Umschichtungen in den Telekom-Bereich gegeben wegen des Rückzuges aus Technologie-Werten. Daher gebe es nun viele enttäuschte Anleger. Von Berenberg hieß es zu den Zahlen, sie seien etwas unter der Erwartung ausgefallen. Belastend sei die gesenkte Prognose für EBITDA und Cashflow, das Wachstum in den nordischen Ländern lasse nach und auch bei Telenor Asia in Bangladesh seien Umsatz und Gewinn zurückgegangen.

Um 1,6 Prozent höher ging es bei Novo Nordisk nach der EU-Zulassung von Wegovy in Form von Pillen und als Injektions-Pen. Damit öffne sich der gesamte europäische Markt für die Produkte, so Händler. Zweifel daran habe es allerdings nicht gegeben, da die Pille bereits in den USA und Großbritannien erhältlich sei.

Ein Plus von 2,4 Prozent verzeichneten die Aktien von Schaeffler. Der Autozulieferer wurde von der UBS von der "Sell"-Empfehlung befreit und auf "Neutral" hochgestuft. Dies habe zu kurstreibenden Short-Eindeckungen geführt, hieß es im Handel.

Die All for One Group mit Sitz in Filderstadt bei Stuttgart wird übernommen. Wie der IT-Dienstleister mitteilte, hat er sich mit Vinci auf eine Übernahme geeinigt. Der französische Konzern zahlt 67,50 Euro in bar, was einer Prämie von 95,5 Prozent auf den Schlusskurs vom Mittwoch entspricht. Damit wird All for One mit etwa 336 Millionen Euro bewertet. All for One gewannen 94,8 Prozent auf 67,60 Euro. Der französische Bau- und Konzessionskonzern stärkt mit der Übernahme seine Position im europäischen Markt für IT-Dienstleistungen inklusive der attraktiven Cloud- und Internetsicherheitsanwendungen, so die DZ Bank.

Die Aktie von Circus brach um 45,8 Prozent ein, nachdem das Robotik- und KI-Unternehmen die Prognose für das Geschäftsjahr 2026 deutlich gesenkt hatte. 

=== 
Index        Schluss* Entwicklung in % Seit Jahresbeginn (%) 
Euro-Stoxx-50     6.284       +0,3          +8,2 
Stoxx-50        5.408       +0,4          +9,5 
Stoxx-600        644       +0,2          +8,5 
DAX          24.915       -0,3          +2,1 
FTSE-100 London    10.516       +0,5          +5,9 
CAC-40 Paris      8.382       -0,1          +2,9 
AEX Amsterdam     1.098       +0,4         +15,4 
ATHEX-20 Athen     6.319       -0,4         +18,1 
BEL-20 Brüssel     5.614       +0,1         +10,5 
BUX Budapest     140.857       +0,9         +26,9 
OMXH-25 Helsinki    6.127       -0,2          +7,4 
OMXC-20 Kopenhagen   1.678       +0,7          +4,3 
PSI 20 Lissabon    9.085       -0,5          +9,9 
IBEX-35 Madrid    19.276       +0,2         +11,4 
FTSE-MIB Mailand   52.411       -0,1         +16,6 
OBX Oslo        1.900       -1,1         +18,9 
PX Prag        2.595       -0,5          -3,4 
OMXS-30 Stockholm   3.151       -0,0          +9,3 
WIG-20 Warschau   142.983       -0,3         +22,3 
ATX Wien        6.472       -0,2         +21,5 
SMI Zürich      14.307       -0,3          +7,8 
* gerundet 
 
DEVISEN    zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag Mi, 17:20 Uhr 
EUR/USD     1,1445  -0,2  -0,0018     1,1463     1,1435 
EUR/JPY     185,89  -0,0  -0,0100      185,9    185,4800 
EUR/CHF     0,9246  +0,2  0,0017     0,9229     0,9225 
EUR/GBP     0,8487  +0,3  0,0022     0,8465     0,8482 
USD/JPY     162,42  +0,2  0,2400     162,18    162,1700 
GBP/USD     1,3481  -0,4  -0,0058     1,3539     1,3477 
USD/CNY     6,7726  +0,1  0,0044     6,7682     6,7685 
USD/CNH     6,7733  +0,1  0,0052     6,7681     6,7714 
AUS/USD      0,7  -0,1  -0,0006     0,7006     0,6996 
Bitcoin/USD 64.666,75  -0,4  -284,24    64.950,99   65.365,65 
 
ROHOEL     zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag 
WTI/Nymex    79,38  -0,3   -0,22      79,6 
Brent/ICE     84,8  -0,2   -0,15      84,95 
 
Metalle    zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag 
Gold     4.003,89  -1,4  -56,52    4.060,41 
Silber      56,26  -2,6   -1,51      57,77 
Platin    1.644,16  -1,8  -30,00    1.674,16 
===

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/mpt/cln

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July 16, 2026 12:05 ET (16:05 GMT)

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