Die Quartalssaison hat begonnen und ASML hat deutlich vorgelegt, mit sehr positiver Reaktion auf die Ausblicke vor allen Dingen. Und ehe diese Saison so richtig loslegt, wollen wir noch mal einordnen, wo sich der Markt befindet und warum die aus unserer Sicht stille Korrektur der letzten vier Wochen ausgesprochen zielführend ist und dem Markt sehr gut tut. Wir positionieren uns neu. Testen Sie unseren Börsendienst und profitieren Sie von unserer Strategie. Lernen Sie uns kennen: Daniel bei NTV Nicolas ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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