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Monotype bringt Brand Governance in KI-Workflows



16.07.2026 / 19:10 CET/CEST

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Neuer Enterprise Connector verbindet Markenschriften, Schrift-Lizenzen und Produktionsfreigaben mit KI-Anwendungen wie Claude und künftig ChatGPT. WOBURN, Mass. und BERLIN, 16. Juli 2026 /PRNewswire/ -- Mit der zunehmenden Nutzung von Künstlicher Intelligenz entstehen Inhalte heute schneller als je zuvor. Dabei wächst für Unternehmen auch die Herausforderung, Markenrichtlinien, lizenzierte Schriften und Produktionsstandards konsequent einzuhalten. Monotype reagiert darauf mit dem Enterprise MCP Connector , einer neuen Beta-Lösung, die Brand Governance direkt in KI-gestützte Kreativprozesse integriert. Entwickelt wurde die Lösung von Monotype Labs , dem Innovations- und Forschungszentrum des Unternehmens. Während KI immer häufiger Texte, Designs und digitale Inhalte erstellt, entstehen neue Risiken für Marken. Häufig greifen KI-Anwendungen auf Schriften zurück, die nicht verfügbar, nicht lizenziert oder nicht für den produktiven Einsatz freigegeben sind. So geraten klassische Freigabeprozesse angesichts der Geschwindigkeit KI-gestützter Content-Produktion zunehmend unter Druck. Der Monotype Enterprise MCP Connector verbindet die KI-Tools kreativer Teams direkt mit der Monotype-Fonts-Bibliothek eines Unternehmens sowie dessen Markenrichtlinien, Lizenzinformationen und Produktionsfreigaben. Dadurch stehen die relevanten typografischen Vorgaben bereits während des kreativen Prozesses zur Verfügung, statt erst in der abschließenden Qualitätskontrolle. Die Lösung basiert auf dem Model Context Protocol (MCP) Standard und unterstützt zunächst Claude und Claude Design. Eine Anbindung an ChatGPT ist bereits in Vorbereitung. "KI verändert grundlegend, wo Inhalte entstehen und wo Markenentscheidungen getroffen werden", sagt Neeraj Gulati, Chief AI Officer bei Monotype. "Mit dem Enterprise Connector bringen wir markenkonforme Schriften und Lizenzinformationen direkt in KI-native Workflows. So können Unternehmen Inhalte schneller erstellen und gleichzeitig ihre Markenstandards konsequent einhalten." Die Beta-Version konzentriert sich zunächst auf Web- und HTML-Projekte. Sie unterstützt Teams dabei, CSS für Markenschriften direkt innerhalb ihres KI-Workflows zu generieren und automatisch zu prüfen, ob ausschließlich lizenzierte und produktionsfreigegebene Schriften verwendet werden. Dadurch lassen sich manuelle Freigaben und aufwendige Korrekturen deutlich reduzieren. Markenkonform von Anfang an Der Monotype Enterprise MCP Connector unterstützt Unternehmen dabei, Projekte direkt auf Basis ihrer Markenrichtlinien und Designvorgaben zu starten,

ausschließlich freigegebene Schriften aus der eigenen Monotype-Fonts-Bibliothek zu verwenden,

CSS für Webprojekte automatisch zu erzeugen,

die Produktionsfreigabe verwendeter Schriften frühzeitig zu prüfen und

Marken- und Lizenzvorgaben bereits während der Content-Erstellung, statt erst am Ende des Prozesses sicherzustellen. "Unternehmen wollen KI produktiv einsetzen, ohne die Konsistenz und den Wert ihrer Marke zu gefährden", sagt Kristin Ratzlaff, VP Global Agencies & Partnerships bei Monotype. "Der Enterprise Connector bringt unsere Expertise für Typografie und Font Governance genau dorthin, wo heute Inhalte entstehen - direkt in KI-gestützte Kreativprozesse. Das beschleunigt die Produktion und sorgt gleichzeitig für markenkonforme Ergebnisse." Interessierte können den Monotype Enterprise MCP Connector ab sofort im Rahmen des Beta-Programms testen. Ausgewählte Kunden evaluieren die Lösung gemeinsam mit Monotype in ihren eigenen KI-gestützten Content-Workflows.



Mehr Informationen und ein Demo-Video gibt es hier , Über Monotype Labs Monotype Labs ist das Innovations- und Forschungszentrum von Monotype. Hier erforscht das Unternehmen neue Technologien, Standards und Infrastrukturen für Typografie, Designsysteme, Brand Governance und digitale Erlebnisse. Durch Forschung, Zusammenarbeit und offene Innovation entwickelt Monotype Labs Lösungen, die die nächste Generation kreativer und KI-gestützter Workflows unterstützen. Über Monotype Monotype ist ein weltweit führender Anbieter von Typografie- und Brand-Technologien. Das Unternehmen unterstützt Marken dabei, ihre Identität über digitale und physische Kanäle hinweg konsistent zu gestalten - mit hochwertigen Schriftbibliotheken, intelligenten Technologien und fundierter typografischer Expertise. Gemeinsam mit renommierten Type Foundries bietet Monotype eines der weltweit umfangreichsten Portfolios professioneller Schriftarten. Weitere Informationen unter www.monotype.com . Folgen Sie Monotype auf X , Instagram und LinkedIn . Pressekontakte

Charlotte Simcock

Head of Global Public Relations for Monotype - Global

E-Mail: Charlotte.Simcock@monotype.com ThoughtLDR für Monotype

E-Mail: monotype@thoughtldr.com Tanja Koschade für Monotype - DACH

KOSCHADE PR für Monotype DACH

E-Mail: tanja@koschadepr.de View original content to download multimedia: https://www.prnewswire.com/de/pressemitteilungen/monotype-bringt-brand-governance-in-ki-workflows-302827838.html



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