Wer eine Marke gestaltet, kennt das Problem: Die Idee ist da, die Stimmung klar - doch die passende Schrift zu finden, kostet Zeit, Nerven und oft endloses Scrollen. Genau hier setzt Monotype mit einer neuen Lösung an. BERLIN, 26. Februar 2026 /PRNewswire/ -- Monotype , weltweit führend in den Bereichen Schrift und Technologie, stellt mit AI Search ein KI-gestütztes Suchtool vor, das die Schriftenrecherche und das Entdecken von Schriften grundlegend verändert. Designerinnen und Designer können ihre gestalterischen Ideen künftig in natürlicher Sprache formulieren - und erhalten darauf basierend passgenaue, kontextbezogene Empfehlungen. AI Search ist ab sofort auf MyFonts in den USA und Großbritannien sowie auf der Plattform Monotype Fonts verfügbar - in Englisch, Deutsch, Französisch, Spanisch und Portugiesisch. Von der Vision zur passenden Typografie mit KI

Statt mit Filtern, Tags und Kategorien zu arbeiten, beschreiben Nutzer:innen in Textform ihre visuellen Konzepte - etwa Stimmungen, Markenwerte, Einsatzbereiche oder gestalterische Vorstellungen. Auf Basis dieser sprachlichen Eingaben übersetzt die KI die Ideen in kuratierte Vorschläge aus der Monotype-Bibliothek und verkürzt so den Weg von der Vision zur konkreten typografischen Lösung deutlich. "Die Suche nach der richtigen Schrift sollte sich nicht wie die Suche nach der Nadel im Heuhaufen anfühlen", sagt Mike Matteo, Chief Typography Officer bei Monotype. "Mit AI Search haben wir ein System entwickelt, das versteht, wie Kreative denken - in Emotionen, Absichten und Bildern." Entwickelt zur Verbesserung von Suche und Auffindbarkeit innerhalb der globalen Schriftbibliothek von Monotype mit Schriften aus dem Monotype-Portfolio sowie von über 4.500 Foundry-Partnern weltweit, nutzt AI Search die Suchintelligenz und typografische Expertise von Monotype, um Kreative dabei zu unterstützen, die passenden Schriften für ihre Projekte zu finden. Sie wird in die Plattformen Monotype Fonts und MyFonts integriert und soll künftig schnelle, verfügbarkeitsgeprüfte Ergebnisse aus einem der weltweit größten Typografie-Ökosysteme liefern. Ein neues Modell für kreative Workflows

Typografie spielt eine zentrale Rolle in kreativen Prozessen. Eine Monotype-Studie zeigt, dass optimierte Workflows bis zu 35 Prozent der Arbeitszeit sparen können. Gleichzeitig berichten 62 Prozent der befragten Unternehmen, die KI und Automatisierung nutzen, von gesteigerter Effizienz und Kreativität. Eine weitere Untersuchung von Monotype ergab, dass 82 Prozent der Kreativen Typografie zu den drei wichtigsten Entscheidungsfaktoren zählen, während 85 Prozent die Wahl einer unverwechselbaren Schrift als entscheidend für die Markenidentität ansehen. AI Search fungiert dabei als virtueller Typografieberater. Das Tool reduziert Unterbrechungen im Arbeitsfluss und übersetzt kreative Briefings in konkrete, kontextbezogene Empfehlungen. Zu den Funktionen zählen KI-basierte, kuratierte Schriftempfehlungen aus der gesamten globalen Monotype-Bibliothek, sofortige Vorschauen zur schnellen Bewertung, verständliche Erklärungen zur Eignung einer Schrift sowie verfügbarkeitsgeprüfte Ergebnisse. "Unsere Suche geht über Genres und Schlagworte hinaus", erklärt Terrance Weinzierl, Executive Creative Director bei Monotype. "Designer können nach Stimmungen und Emotionen suchen und bleiben im kreativen Flow. Vage Ideen werden so zu präzisen Entscheidungen." AI Search im Praxiseinsatz

Bereits heute setzen Kreative AI Search in realen Projekten ein. Der Künstler Max Trutt nutzte das Tool für ein "Livre d'artiste", das Text und Acrylillustrationen verbindet. Er verzichtete auf technische Filter und beschrieb stattdessen seine Ideen in eigenen Worten. So fand er mit FF Bokka eine Schrift, die Verspieltheit mit historischer Resonanz verbindet und sich ideal mit seinen Bildern kombinieren ließ, sowie mit Brother 1816 eine klare, zurückhaltende Schrift für die reine Textseite des Buches. "Ich konnte meine künstlerische Intuition direkt in Sprache übersetzen", sagt Trutt. "AI Search half mir, meiner Idee eine stimmige typografische Form zu geben." Das Projekt mündete in eine 14-teilige Werkserie sowie in ein kommendes, limitiertes Künstlerbuch mit dem Titel "Look, No Humans (Animal's March)". Die digitale und typografische Arbeit entstand in Zusammenarbeit mit Peter Trudolubovs. Die Zukunft der Schriftenrecherche

Mit AI Search positioniert Monotype die Schriftenrecherche neu - als dialogbasierten, kontextsensiblen Prozess. In Kombination mit KI-Technologie und typografischer Expertise löst AI Search starre Filter ab und ermöglicht schnellere Abläufe, präzisere Entscheidungen und mehr Sicherheit im kreativen Prozess. Über Monotype

Monotype erweckt Marken durch Schrift und Technologie zum Leben - mit einer Bibliothek von über 250.000 Fonts von mehr als 4.500 Designer:innen und Foundries weltweit. Ob globale Marken oder Einzelkreative: Monotype bietet Lösungen, die außergewöhnliche Markenerlebnisse ermöglichen. Monotype ist eine eingetragene Marke der Monotype Imaging Inc. und kann in weiteren Ländern geschützt sein. Weitere Informationen unter www.monotype.com

