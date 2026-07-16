Die Netflix-Aktie hat ihren früheren Glanz an der Börse vorerst verloren. Seit Jahresbeginn ist der Kurs um rund 21 Prozent gefallen, während der S&P 500 etwa 11 Prozent zulegte. Mit den Zahlen zum zweiten Quartal muss der Streamingkonzern nun zeigen, dass Wachstum und Ertragskraft die hohen Erwartungen wieder rechtfertigen können.Netflix Aktie deutlich unter Rekordhoch Am 16. Juli 2026 notierte die Netflix-Aktie im Handelsverlauf bei rund ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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