Die Symrise Aktie gehört am 16. Juli 2026 zu den stärksten Werten im DAX. Während der deutsche Leitindex leicht nachgibt, steigt der Kurs des Herstellers von Duftstoffen, Aromen und kosmetischen Wirkstoffen um rund 2 Prozent. Anleger setzen damit auf ein defensives Geschäftsmodell, obwohl das operative Wachstum zuletzt schwach ausfiel.Symrise setzt sich an die DAX Spitze Die Symrise Aktie beendet den Handel bei rund 89,30 Euro und erreicht ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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