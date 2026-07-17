Ausgewählte Materialströme aus Mexikos flexiblen und mehrschichtigen Kunststoffabfällen - eine Kategorie mit einem geschätzten jährlichen Aufkommen von rund 1,5 Millionen Tonnen - werden nun im Rahmen einer HCT-Testkampagne hinsichtlich ihres Potenzials als zirkuläre Rohstoffe bewertet

LONDON, Ontario, July 17, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Aduro Clean Technologies Inc. ("Aduro" oder das "Unternehmen") (Nasdaq: ADUR) (TSX: ACT) (FSE: 9D5), ein Unternehmen für Clean-Tech-Lösungen, das mithilfe chemischer Verfahren minderwertige Rohstoffe wie Kunststoffabfälle, schweres Bitumen und erneuerbare Öle in hochwertige Ressourcen für das 21. Jahrhundert umwandelt, gibt heute den erfolgreichen Abschluss der ersten Phase seiner Zusammenarbeit mit ECOCE, A.C. ("ECOCE") bekannt. Nach Abschluss des Rohstoff-Mappings und der Auswahl der Materialströme tritt das Projekt nun in die nächste Phase ein. Ausgewählte Ströme von flexiblen Kunststoffverpackungen aus Haushaltsabfällen in Mexiko werden nun im Rahmen einer Testkampagne mit der Hydrochemolytic-Technologie ("HCT") daraufhin untersucht, ob sie sich mithilfe der Hydrochemolytic-Technologie (HCT) in flüssige Kohlenwasserstoffprodukte umwandeln lassen, um ihr Potenzial für nachgelagerte zirkuläre Kunststoffanwendungen zu bewerten.

Die im Dezember 2025 angekündigte Kooperation umfasst einen mehrstufigen, datenbasierten Bewertungsprozess für flexible Kunststoffverpackungen, die über Rückgewinnungssysteme in Mexiko erfasst werden. Phase 1 stützte sich auf das laufende nationale Programm zum Rohstoff-Mapping von ECOCE, das für seine Mitgliedsunternehmen durchgeführt wird. Auf dieser Grundlage konnten die beteiligten Parteien die Auswahl der Materialströme für die nächste Arbeitsphase abschließen. Unter der Leitung von ECOCE wurden mehrere Ströme flexibler Kunststoffverpackungen aus Haushaltsabfällen identifiziert und hinsichtlich ihrer geschätzten Verfügbarkeit, der Sammelwege, ihrer physischen Form, ihres Verunreinigungsprofils sowie der Anforderungen an die Aufbereitung bewertet. Die Analyse identifizierte Materialströme, die über ein ausreichendes Volumen für eine industriell relevante Evaluierung verfügen und deren Beschaffenheit einen Übergang in die HCT-Testphase rechtfertigt.

Flexible Kunststoffverpackungen zählen zu den am schwierigsten zu handhabenden Materialkategorien innerhalb bestehender Recyclingsysteme. Diese Materialströme können Polyethylen, Polypropylen und mehrschichtige Verpackungsformate sowie Druckfarben, Klebstoffe, Verbundstrukturen, kleinformatige Verpackungen und unterschiedliche Verunreinigungsgrade umfassen. Im Einklang mit der Abfallhierarchie bleiben Vermeidung, Wiederverwendung und mechanisches Recycling die bevorzugten Optionen, sofern sie technisch und wirtschaftlich umsetzbar sind. Für flexible Verpackungsströme, die sich nur bedingt für mechanisches oder physikalisches Recycling eignen, prüfen die Partner nun, ob HCT einen effizienten Weg zur Rückgewinnung von Kohlenwasserstoffen bietet und so zur Rückführung dieser Materialien in den Kunststoffkreislauf beitragen kann.

ECOCE hat flexible Kunststoffverpackungen als eine bedeutende und wachsende Materialkategorie in Mexiko identifiziert. Verfügbare Daten zeigen, dass im Land jährlich rund 1,5 Millionen Tonnen flexibler Kunststoffverpackungen anfallen. Phase 1 knüpfte an diesen Marktkontext an, indem potenzielle Abfallströme flexibler und mehrschichtiger Kunststoffverpackungen kartiert wurden, einschließlich Materialkategorien, Sammelwegen, geografischer Herkunft und indikativen Verunreinigungsgraden. Zu den im Rahmen von Phase 1 kartierten Materialien zählen flexible Polypropylenverpackungen, flexible Polyethylenverpackungen sowie mehrschichtige flexible Verpackungen, darunter gängige Verpackungsformate aus Haushaltsabfällen wie Snack- und Keksverpackungen, Einkaufstüten und Brottüten, Saatgut- und Getreideverpackungen, Tierfutterverpackungen, Verpackungen für Aufschnitt und Milchprodukte sowie wiederverschließbare Beutel.

Durch die Zusammenarbeit von ECOCE mit führenden Lebensmittel- und Getränkeunternehmen, die mehr als 400 Marken vertreten, erhält das Projekt eine hohe praktische Relevanz für die Prioritäten der Verpackungswertschöpfungskette und den Bedarf an glaubwürdigen Kreislauflösungen für schwer recycelbare flexible Verpackungen. Ziel ist es, ein belastbares, evidenzbasiertes Verständnis dafür zu entwickeln, wie ausgewählte Ströme flexibler Verpackungen in eine zirkuläre Wertschöpfungskette integriert werden können - von der Sammlung und Charakterisierung nach dem Verbrauch über die Rohstoffaufbereitung und die HCT-Umwandlung bis hin zu flüssigen Kohlenwasserstoffprodukten, die von der petrochemischen Industrie und der Polymerwertschöpfungskette bewertet werden können.

Mit dem Abschluss von Phase 1 und der Festlegung des Testprogramms für die nächste Phase beginnt nun die HCT-Testphase für die ausgewählten Materialströme. Aduro wird zunächst Laborversuche durchführen, um die Reaktion der Kunststoffabfälle aus Mexiko auf das HCT-Verfahren zu prüfen. Dabei werden unter anderem Verarbeitbarkeit, Produkteigenschaften, Ausbeute, Rückstände, das Verhalten von Verunreinigungen und die Massenbilanz untersucht. Im Rahmen dieser nächsten Phase wird Adrián Velasco, Director of Flexible Plastic Packaging bei ECOCE, die Einrichtungen von Aduro besuchen, um den Testablauf, die Anforderungen an Proben sowie das Pilotentwicklungsprogramm zu besprechen. Der Besuch wird dazu beitragen, das Wissen von ECOCE über die Rückgewinnungssysteme in Mexiko mit dem technischen Bewertungsprozess des Unternehmens abzustimmen, während die ausgewählten Materialströme vom Rohstoff-Mapping in die HCT-Testphase übergehen. Erfolgreiche Ergebnisse aus den Laborversuchen werden den Übergang zu Phase 3 mit Tests in der Next Generation Process ("NGP")-Pilotanlage unterstützen, um die Skalierbarkeit zu bewerten, Kundenvalidierungen zu ermöglichen und die Grundlage für zukünftige kommerzielle Analysen zu schaffen.

"Phase 1 hat diese Zusammenarbeit von einer Marktchance in ein klar definiertes technisches Rohstoffprogramm überführt", so Ofer Vicus, CEO von Aduro. "ECOCE liefert uns praxisnahe Einblicke in die mexikanischen Rückgewinnungssysteme für flexible Verpackungen und unterstützt uns maßgeblich bei der Auswahl repräsentativer Materialströme für die HCT-Tests. Die nächste Phase wird die entscheidenden Daten für Skalierung und Wirtschaftlichkeit liefern, einschließlich Verarbeitbarkeit, Produktqualität, Ausbeute, Verhalten von Verunreinigungen sowie des potenziellen Werts der mit HCT gewonnenen Flüssigkeiten als zirkuläre Kohlenwasserstoff-Rohstoffe. So treibt Aduro die Kommerzialisierung voran: durch die Verbindung reale Abfallströme mit den Anforderungen nachgelagerter Wertschöpfungsketten, wirtschaftlicher Validierung und einem klaren Entwicklungsweg von Laborversuchen bis zur NGP-Pilotanlage."

"Flexible Kunststoffverpackungen gehören zu den größten Herausforderungen im Materialmanagement in Mexiko", so Adrián Velasco, Director of Flexible Plastic Packaging bei ECOCE. "Durch diese Zusammenarbeit trägt ECOCE dazu bei, reale Daten aus Rückgewinnungssystemen mit der technischen Arbeit zu verknüpfen, die erforderlich ist, um zirkuläre Lösungen für diese Materialien zu bewerten. Mein Besuch in den Einrichtungen von Aduro zu Beginn der HCT-Testphase wird es uns ermöglichen, den Testablauf direkt zu prüfen, die Anforderungen an die Proben abzustimmen und besser zu verstehen, wie ausgewählte flexible Verpackungsströme aus Mexiko hinsichtlich ihrer Rückführung in die Kunststoffwertschöpfungskette bewertet werden können."

Die Ergebnisse der nächsten Phase werden Aduro und ECOCE die technischen und wirtschaftlichen Nachweise liefern, um die Eignung der Materialien, die Produktqualität, die Anforderungen an die Skalierung sowie zukünftige kommerzielle Möglichkeiten für die Rückführung schwer recycelbarer flexibler Verpackungen in die Kunststoffwertschöpfungskette zu bewerten.

Über ECOCE

ECOCE, A.C. ist eine gemeinnützige zivilrechtliche Vereinigung in Mexiko, die von der Lebensmittel- und Getränkeindustrie gegründet wurde und von dieser unterstützt wird, um die ordnungsgemäße Bewirtschaftung, Sammlung und das Recycling von Post-Consumer-Verpackungsabfällen zu fördern. ECOCE vereint führende Getränke- und Lebensmittelunternehmen, die mehr als 400 Marken vertreten, sowie strategische Partner, die sich für die Förderung von Praktiken der Kreislaufwirtschaft für Verpackungen in Mexiko einsetzen.

ECOCE arbeitet mit der Industrie, der Regierung, Bildungseinrichtungen, der Zivilgesellschaft und den Bürgern zusammen, um die Recyclingkultur zu stärken, die ordnungsgemäße Trennung und Rückgewinnung von Verpackungsmaterialien zu fördern und Post-Consumer-Verpackungen den Recyclingsystemen zuzuführen. Während ECOCE seinen Schwerpunkt von PET und anderen etablierten Materialströmen auf flexible Kunststoffverpackungen ausweitet, bringt die Organisation umfassendes Praxiswissen über Mexikos Rückgewinnungssysteme, Verpackungsformate, Sammelinfrastruktur und die Prioritäten ihrer Mitgliedsunternehmen im Bereich Kreislaufwirtschaft ein. Weitere Informationen finden Sie unter www.ecoce.mx.

Über Aduro Clean Technologies

Aduro Clean Technologies ist ein Entwickler patentierter, wasserbasierter Technologien für das chemische Recycling von Kunststoffabfällen, die Umwandlung von Schweröl und Bitumen in leichtere, höherwertige Öle sowie die Aufbereitung erneuerbarer Öle zu höherwertigen Kraftstoffen oder erneuerbaren Chemikalien. Die Hydrochemolytic-Technologie des Unternehmens basiert auf Wasser als wichtigstem Prozessmedium in einer chemischen Plattform, die bei relativ niedrigen Temperaturen und Kosten arbeitet. Dieser bahnbrechende Ansatz wandelt geringwertige Rohstoffe in Ressourcen für das 21. Jahrhundert um. Weitere Informationen finden Sie unter www.adurocleantech.com.

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:

Abe Dyck, Head of Corporate Development / Investor Relations

ir@adurocleantech.com

+1 226 784 8889

Carla Gamboa

Director of Marketing & Communications

cgamboa@ecoce.mx

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne der geltenden kanadischen und US-amerikanischen Wertpapiergesetze, einschließlich des US-amerikanischen Private Securities Litigation Reform Act von 1995. Zu den zukunftsgerichteten Aussagen in dieser Pressemitteilung zählen unter anderem: Aussagen zur Zusammenarbeit zwischen Aduro und ECOCE; zur Charakterisierung, Auswahl und Bewertung von mexikanischen Abfallströmen flexibler Kunststoffverpackungen; zum potenziellen Einsatz der Hydrochemolytic-Technologie von Aduro für flexible Kunststoffverpackungen aus Haushaltsabfällen; den geplanten Übergang von Tests im Labormaßstab zu möglichen Testläufen in der NGP-Pilotanlage; die potenzielle Generierung von Daten zu Produktqualität, Massenbilanz, Skalierung, Kundenbewertung sowie technischer und kommerzieller Bewertung; die Marktnachfrage nach kreislauffähigen Rohstoffen; das Potenzial von durch HCT gewonnenen Kohlenwasserstoffprodukten zur Unterstützung petrochemischer und polymerer Wertschöpfungsketten; die potenzielle Entwicklung von Geschäftsmodellen oder künftigen HCT-basierten Anlagen in Mexiko; sowie umfassendere Kommerzialisierungs- und Marktentwicklungspläne.

Zukunftsgerichtete Aussagen beruhen auf den gegenwärtigen Erwartungen und Annahmen des Managements, einschließlich Annahmen hinsichtlich der Verfügbarkeit, Qualität, Zusammensetzung und Eignung der Rohstoffströme; der Fähigkeit von ECOCE, relevante Informationen zu den Rohstoffströmen bereitzustellen; der Fähigkeit von Aduro, stufenweise technische Testprogramme durchzuführen; die Leistung von HCT bei ausgewählten Materialströmen; der Übertragbarkeit der Ergebnisse aus Laborversuchen und dem Betrieb der NGP-Pilotanlage auf einen größeren Maßstab; der Verfügbarkeit von Partnern, Kunden, Anlagen, Kapital und behördlichen Genehmigungen; der anhaltenden Nachfrage nach zirkulären Rohstoffen; sowie stabiler politischer, marktbezogener und wirtschaftlicher Rahmenbedingungen zur Unterstützung einer Kreislaufwirtschaft für Kunststoffe. Diese Aussagen unterliegen einer Reihe von Risiken und Unsicherheiten, einschließlich, jedoch nicht beschränkt auf: das Risiko, dass sich die ausgewählten Materialien nicht für die HCT-Umwandlung eignen; das Risiko, dass die Ergebnisse aus Laborversuchen oder der NGP-Pilotanlage eine kommerzielle Anwendung nicht unterstützen; das Risiko, dass Produktqualität, Ausbeute, Massenbilanz oder Wirtschaftlichkeit nicht den Erwartungen entsprechen; Herausforderungen bei der Beschaffung, Aufbereitung, dem Transport oder der Verarbeitung der Rohstoffströme; Verzögerungen bei Tests, Analysen, Vertragsabschlüssen, Genehmigungsverfahren, der Finanzierung oder der Einbindung von Partnern; Änderungen der regulatorischen Rahmenbedingungen oder der Marktakzeptanz zirkulärer Rohstoffe; Wettbewerb durch andere Recycling- oder Abfallmanagementverfahren; Risiken im Zusammenhang mit der Technologie und dem geistigen Eigentum des Unternehmens; Risiken im Zusammenhang mit der Marktakzeptanz und Kommerzialisierung; Risiken aufgrund von Änderungen von Gesetzen, Vorschriften oder politischen Rahmenbedingungen; sowie weitere Faktoren, die in den öffentlichen Einreichungen des Unternehmens beschrieben sind und unter www.sedarplus.ca und auf der Website der SEC unter www.sec.gov verfügbar sind. Die tatsächlichen Ergebnisse können von den in diesen zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck gebrachten oder implizierten Ergebnissen erheblich abweichen. Den Lesern wird geraten, zukunftsgerichteten Aussagen kein übermäßiges Vertrauen zu schenken. Sofern nicht gesetzlich vorgeschrieben, ist Aduro nicht verpflichtet, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren oder zu überarbeiten, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen.

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