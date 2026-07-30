Sicherung von Rohstoffen aus verschiedenen Quellen, Fertigstellung einer speziell für diesen Zweck gebauten Durchflussanlage sowie Erweiterung des Betriebs in London um 430 Quadratmeter, während die Technologiedemonstration in Richtung Prozessentwicklung und -optimierung voranschreitet

LONDON, Ontario, July 30, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Aduro Clean Technologies Inc . ("Aduro" oder das "Unternehmen") (Nasdaq: ADUR) (TSX: ACT) (FSE: 9D5), ein Unternehmen für saubere Technologien, das die Kraft der Chemie nutzt, um minderwertige Rohstoffe wie Kunststoffabfälle, schweres Bitumen und erneuerbare Öle in Ressourcen für das 21. Jahrhundert umzuwandeln, gab heute Fortschritte in seinem Entwicklungsprogramm bekannt, in dessen Rahmen die Anwendung der Hydrochemolytic-Technologie ("HCT") auf stark paraffinische Rohöle evaluiert wird.

Seit der Bekanntgabe erster Laborergebnisse und der Einreichung einer Continuation-in-Part-(CIP)-Patentanmeldung zur Aufbereitung paraffinischer Rohöle hat Aduro das Programm mit Blick auf die Entwicklung eines kontinuierlichen Durchflussverfahrens weiter vorangetrieben.

Highlights des Programms

Rohstoffe gesichert : Gelbe und schwarze paraffinische Rohöle wurden aus mehreren Quellen im Uinta-Becken in ausreichenden Mengen gesichert, um die nächste Phase der Testkampagnen sowie länger andauernde Durchflussversuche zu unterstützen.

: Gelbe und schwarze paraffinische Rohöle wurden aus mehreren Quellen im Uinta-Becken in ausreichenden Mengen gesichert, um die nächste Phase der Testkampagnen sowie länger andauernde Durchflussversuche zu unterstützen. Fähigkeit zum kontinuierlichen Durchfluss fertiggestellt : Aduro hat die Konstruktion, den Bau und die Erprobung einer neuen Durchflussanlage im Labormaßstab abgeschlossen, die speziell für das Programm zur Aufbereitung paraffinischer Rohöle entwickelt wurde.

: Aduro hat die Konstruktion, den Bau und die Erprobung einer neuen Durchflussanlage im Labormaßstab abgeschlossen, die speziell für das Programm zur Aufbereitung paraffinischer Rohöle entwickelt wurde. Standort London erweitert : Es wurden rund 4.600 Quadratfuß zusätzliche Fläche geschaffen, um Platz für Anlagen, die Rohstoffhandhabung und erweiterte Betriebsaktivitäten bereitzustellen.

: Es wurden rund 4.600 Quadratfuß zusätzliche Fläche geschaffen, um Platz für Anlagen, die Rohstoffhandhabung und erweiterte Betriebsaktivitäten bereitzustellen. Betriebsaktivitäten konsolidiert : Die Betriebsaktivitäten und Anlagen wurden von Sarnia nach London verlegt; zusätzliches Personal aus den Bereichen Forschung, Technik und Betrieb ist nun am Standort London tätig.

: Die Betriebsaktivitäten und Anlagen wurden von Sarnia nach London verlegt; zusätzliches Personal aus den Bereichen Forschung, Technik und Betrieb ist nun am Standort London tätig. Nächstes Entwicklungsziel: Festlegung des relevanten Betriebsbereichs und Demonstration von HCT im erweiterten Dauerbetrieb mit verschiedenen paraffinischen Rohölen als Ausgangsmaterial.





Hochparaffinische Rohöle können zwar wünschenswerte Raffinerieeigenschaften aufweisen, doch ein hoher Wachsgehalt führt zu Herausforderungen bei der Lagerung, Handhabung und dem Transport, die zusätzliche Kosten verursachen, den Betrieb verkomplizieren und den Zugang zu nachgelagerten Märkten einschränken können. Aduro untersucht, ob sich mit HCT die Kaltfließ- und Handhabungseigenschaften verbessern lassen, während die von den nachgelagerten Anwendern geschätzten Eigenschaften erhalten bleiben. Veröffentlichte Schätzungen deuten darauf hin, dass paraffinische und wachsreiche Rohöle etwa 20 % bis 33 % der weltweiten Rohölproduktion ausmachen, was das Ausmaß des Potenzials unterstreicht.

Erste Laboruntersuchungen haben gezeigt, dass HCT den Gehalt an schweren Wachskomponenten erheblich reduzieren und die Kaltfließeigenschaften hochparaffinischer Rohöle verbessern kann. Aufbauend auf diesen Ergebnissen wird im Rahmen der aktuellen Arbeiten die Prozessleistung bei verschiedenen Ausgangsmaterialien und Betriebsbedingungen bewertet, darunter Umwandlung, Ausbeute, Produkteigenschaften, Stabilität und das Potenzial für Ablagerungen. Ein zentrales Ziel besteht darin, einen Betriebsbereich festzulegen und HCT im erweiterten Durchlaufbetrieb zu demonstrieren, um die für die Definition der nächsten Phase der Prozessentwicklung erforderlichen Daten zu gewinnen.

Zur Unterstützung dieser Arbeiten hat Aduro in seiner Anlage in London die Konzeption, den Bau und die Erprobung einer neuen kontinuierlichen Durchflussanlage im Labormaßstab abgeschlossen, die speziell für die Verarbeitung paraffinischer Rohöle ausgelegt ist. Die neue Anlage ergänzt die bestehenden R2-Systeme des Unternehmens und schafft zusätzliche Kapazitäten für Durchflussversuche, während das Programm in die späteren Phasen der Technologiedemonstration voranschreitet.

Durch die Zusammenarbeit mit der Utah Petroleum Association und regionalen Produzenten sicherte sich Aduro Rohstoffe aus verschiedenen Quellen im Uinta-Becken und erweiterte damit das Spektrum der Rohöleigenschaften, die im Rahmen der Durchflussversuche bewertet werden können.

Das Unternehmen hat zudem den Standort in London um etwa 430 Quadratmeter erweitert, um Platz für zusätzliche Anlagen, die Rohstoffhandhabung und betriebliche Aktivitäten zu schaffen. Im Rahmen einer umfassenderen Konsolidierung der Entwicklungsaktivitäten hat Aduro die Verlagerung der Betriebsaktivitäten und Anlagen aus Sarnia, einschließlich der bestehenden R2-Anlagen, abgeschlossen und seine Forschungs-, Entwicklungs- und Betriebsteams in London verstärkt. Die Zusammenführung von Personal, Ausrüstung und Entwicklungsaktivitäten an einem Standort soll die Logistik optimieren, die Koordination zwischen den technischen und operativen Teams verbessern und eine effizientere Nutzung der Entwicklungsinfrastruktur von Aduro ermöglichen.

Das Programm für Erdölanwendungen wird von dem Branchenveteranen Scott Smith , M.A.Sc., P.Eng., Programmdirektor bei Petroleum Technology Solutions, geleitet. In Zusammenarbeit mit den Forschungs-, Entwicklungs- und Betriebsteams von Aduro leitet Herr Smith die laufenden Arbeiten zur Technologiedemonstration und legt gleichzeitig den übergeordneten Entwicklungsweg für die Anwendung mit paraffinischem Rohöl fest. Die aktuellen Aktivitäten stellen die späteren Phasen der Technologiedemonstration dar und sollen die technische Grundlage für den Übergang zur Prozessentwicklung und -optimierung schaffen, in deren Rahmen ein breiteres Spektrum an Betriebsbedingungen und Prozesskonfigurationen bewertet werden kann.

"Mit der Weiterführung des Programms für paraffinisches Rohöl und der Entwicklung eines Durchflussverfahrens machen wir einen wichtigen Schritt, um zu verstehen, wie HCT die Herausforderungen im Umgang mit Rohöl aus dem Uinta-Becken bewältigen kann", so Ofer Vicus, Vorstandsvorsitzender von Aduro. "Da wir uns nun Rohstoffe aus verschiedenen Quellen gesichert haben und über die erforderliche Durchflusskapazität verfügen, können wir die Technologie unter kontinuierlichen Betriebsbedingungen bewerten und die erforderlichen Erkenntnisse gewinnen, um die nächste Entwicklungsphase zu gestalten. Sollten die Ergebnisse den weiteren Fortschritt weiterhin stützen, kann diese Arbeit einen klareren Weg hin zur Felddemonstration und Kommerzialisierung aufzeigen."

Der übergeordnete Entwicklungsweg für paraffinisches Rohöl gliedert sich in die Phasen Technologiedemonstration, Prozessentwicklung und -optimierung, gefolgt von Pilotbetrieb und kommerzieller Demonstration. Aduro wird weitere Informationen bereitstellen, sobald wesentliche technische Meilensteine erreicht werden.

Über Aduro Clean Technologies

Aduro Clean Technologies ist ein Entwickler patentierter, wasserbasierter Technologien für das chemische Recycling von Kunststoffabfällen, die Umwandlung von Schweröl und Bitumen in leichtere, höherwertige Öle sowie die Aufbereitung erneuerbarer Öle zu höherwertigen Kraftstoffen oder erneuerbaren Chemikalien. Die Hydrochemolytic-Technologie des Unternehmens basiert auf Wasser als wichtigstem Wirkstoff in einer chemischen Plattform, die bei relativ niedrigen Temperaturen und Kosten arbeitet. Dieser bahnbrechende Ansatz wandelt geringwertige Rohstoffe in Ressourcen für das 21. Jahrhundert um. Weitere Informationen finden Sie unter www.adurocleantech.com .

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:

Abe Dyck, Head of Corporate Development/Investor Relations

ir@adurocleantech.com

+1 226 784 8889

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne der geltenden kanadischen und US-amerikanischen Wertpapiergesetze, einschließlich des US-amerikanischen Private Securities Litigation Reform Act von 1995. Zu den zukunftsgerichteten Aussagen in dieser Pressemitteilung zählen unter anderem Aussagen zum Umfang, zu den Zielen und zum Fortschritt des Entwicklungsprogramms für paraffinisches Rohöl; zu geplanten Tests mit gelben und schwarzen paraffinischen Rohölen aus verschiedenen Quellen im Uinta-Becken; zum erweiterten Dauerbetrieb; zur Festlegung eines Betriebsbereichs; zur Bewertung der Prozessleistung bei verschiedenen Ausgangsmaterialien und Betriebsbedingungen; zur Fähigkeit der Hydrochemolytic-Technologie, die Kaltfließeigenschaften, die Handhabung oder andere Eigenschaften hochparaffinischer Rohöle zu verbessern; zum Übergang von der Technologiedemonstration zur Prozessentwicklung und -optimierung; sowie zu möglichen zukünftigen Pilotprojekten, Felddemonstrationen, der Kommerzialisierung oder anderen nachfolgenden Entwicklungsphasen.

Zukunftsgerichtete Aussagen basieren auf den aktuellen Erwartungen und Annahmen der Unternehmensleitung, einschließlich Annahmen hinsichtlich der Verfügbarkeit und Repräsentativität paraffinischer Rohöle als Ausgangsmaterialien; der Leistungsfähigkeit und Zuverlässigkeit der Durchflussanlage und anderer Entwicklungsanlagen; der Verfügbarkeit von Personal, Analyseressourcen und Betriebskapazitäten; der Fähigkeit, die im Rahmen früherer Laborarbeiten erzielten Ergebnisse zu reproduzieren und darauf aufzubauen; der Fähigkeit, während ausgedehnter Durchflussversuche geeignete Betriebsbedingungen herzustellen; sowie der fortgesetzten Verfügbarkeit der für die Weiterführung des Programms erforderlichen Ressourcen.

Diese Aussagen unterliegen Risiken und Ungewissheiten, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den ausdrücklich oder implizit genannten Ergebnissen abweichen. Dazu zählen Schwankungen in der Zusammensetzung und Leistungsfähigkeit der Ausgangsmaterialien; die Möglichkeit, dass anfängliche Beobachtungen nicht reproduzierbar sind; Herausforderungen im Zusammenhang mit der Rückgewinnung von Flüssigkeiten, der Produktstabilität, der Selektivität, Ablagerungen oder dem Dauerbetrieb; Verzögerungen bei der Anpassung oder Prüfung von Anlagen; die Verfügbarkeit von Ausgangsmaterialien, Personal, Finanzmitteln und anderen Ressourcen; der Bedarf an zusätzlicher Ausrüstung oder weiteren Tests; Risiken im Zusammenhang mit dem Schutz geistigen Eigentums, der Skalierung und der Marktakzeptanz; sowie weitere Faktoren, die in den öffentlichen Unterlagen des Unternehmens beschrieben sind, die unter www.sedarplus.ca und www.sec.gov verfügbar sind.

Die tatsächlichen Ergebnisse können von den in diesen zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck gebrachten oder implizierten Ergebnissen erheblich abweichen. Die Leser werden ausdrücklich darauf hingewiesen, kein unangemessenes Vertrauen in zukunftsgerichtete Aussagen zu setzen. Sofern nicht durch geltendes Recht vorgeschrieben, ist Aduro nicht verpflichtet, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren oder zu überarbeiten, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen.