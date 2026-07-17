Die Ära des grünen Wasserstoffs hat ihre viel gescholtene Phase der Ankündigungen und Übertreibungen endgültig hinter sich gelassen. Konkrete Milliarden-Investitionen in Elektrolyseure, Pipelines und Speicher katapultieren den Sektor 2026 in die Realwirtschaft und damit auch in den Fokus von Anlegern, die mehr als nur politische Absichtserklärungen sehen wollen. Während sich die Produktionskosten für grünen Wasserstoff verbessern und die Nachfrage aus der Industrie massiv anzieht, stehen nun jene Unternehmen im Mittelpunkt, die diese Wertschöpfungskette technologisch beherrschen. Wir sehen uns daher heute den norwegischen Elektrolyse-Spezialist Nel ASA, den kanadischen Emissionsreduzierer dynaCERT und den US-amerikanischen Systemintegrator Plug Power an.Den vollständigen Artikel lesen ...
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